Pięciogwiazdkowy hotel powstaje przy Promenadzie Staromiejskiej [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Budynek zyska nową elewację, a najwyższe piętro zostanie obite czarną blachą. Wyremontowane zostanie też zabytkowe wnętrze - m.in. ozdobne złocenia, marmurowe elementy posadzki, reprezentacyjna klatka schodowa i zwieńczone przeszkleniem atrium. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku. Po remoncie znajdzie się w nim hotel Altus Palace o standardzie pięciu gwiazdek. Będzie miał 91 pokoi, a także salę konferencyjną, restaurację z barem i niewielkie SPA.

Pałac Leipzigera powstał w latach 70. XIX wieku, na działce, na której znajdowała się ówczesna ujeżdżalnia koni. Choć nazwany od nazwiska żydowskiego bankiera Ignatza Leipzigera, należał do niego jedynie przez pierwsze cztery lata. Aż do wojny mieściły się w nim biura Urzędu Powiatowego. Choć po wojnie nadal pełnił funkcję biurową, aż do lat 80. mieszkało w nim kilka rodzin. Wówczas został przejęty przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima.

Budynek kupiła trójmiejska firma Torus. Wniosek na pozwolenie o przebudowę i nadbudowę pałacu złożyła już w grudniu ubiegłego roku. Prace potrwają do kwietnia 2020 r. W tym roku Torus otworzył trzygwiazdkowy Altus Hotel w Poznaniu. W przyszłym roku kolejny powstanie w Warszawie.