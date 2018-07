Piątek trzynastego już dzisiaj. Przesądy tego dnia są głęboko zakorzenione w ludzkiej świadomości. Strach przed piątkiem trzynastego dorobił się nawet swojej nazwy: to paraskewidekatriafobia. Pochodzi od greckiego parakevi (piątek), dekatreis oznacza trzynasty, a fobia to po grecku strach. Skąd bierze się zatem strach przed tym dniem? Lepiej tego dnia zostać w domu i po prostu przeczekać? Zobaczcie 13 memów na piątek trzynastego.

Piątek trzynastego: Drugi w 2018

Piątek trzynastego: Przesądy

czarny kot - przebiegający przez drogę, to znak pecha, lepiej zawrócić

- przebiegający przez drogę, to znak pecha, lepiej zawrócić nie oglądaj się za siebie - to zły znak

- to zły znak uwaga na lustra - stłuczone, to siedem lat nieszczęścia

- stłuczone, to siedem lat nieszczęścia wstawanie z łóżka lewą nogą - nie zwiastuje nic dobrego, lepiej wstać prawą, ewentualnie dwoma nogami

- nie zwiastuje nic dobrego, lepiej wstać prawą, ewentualnie dwoma nogami przejście pod słupem/drabiną - zbliża nas do śmierci, jeśli już musimy to zrobić, koniecznie z palcami skrzyżowanymi u ręki

Co może przynieść szczęście w piątek trzynastego i uchronić nas przed pechem? Spotkanie z kominiarzem. W momencie gdy zobaczymy kominiarza, należy złapać się szybko za guzik i wypowiedzieć życzenie. Wówczas jest duża szansa, że się spełni. Brak guzika w wypadku spotkania z kominiarzem może skończyć się źle.

Warto wspomnieć, że, który wypada dzisiaj, jest drugim i zarazem ostatnim w tym roku. Kolejny wypada. Czy w związku z tym powinniśmy szczególnie uważać? Skąd w ogole fala strachu, która kojarzy się z tą datą?Prawopodobnie jej feralność swój początek bierze z, kiedy aresztowano Templariuszy, kłamliwie oskarżonych przez króla Francji, Filipa IV m. in. o herezję, sodomię i bałwochwalstwo. Miał być to jednak jedynie pretekst do pozbycia się wymienionych, gdyż król był u nich ogromnie zadłużony. Według tej hipotezy, ostatni wielki mistrz zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj już nie żyli. Przekonanie o pechowości tej daty pojawiło się jednak dopiero na początku XX wieku.Wokół piątku trzynastego nagromadziło się wiele przesądów i zabobonów, które przez sporą część społeczeństwa są praktykowane i przestrzegane w ten dzień. Oto najpopularniejsze z nich.