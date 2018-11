Piąta edycja plebiscytu Kobiece Twarze. Zastanawiacie się, które panie są najlepsze w biznesie na Dolnym Śląsku?

Pięć lat temu, podczas finałowej gali Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”, było oczywistym, że to początek przedsięwzięcia na wiele kolejnych lat.

– Może to zabrzmi przewrotnie, ale życzyłabym sobie i Państwu, aby o równości płci między innymi w biznesie nie trzeba byłoby mówić, żeby była na oczywistością – podkreślała podczas ostatniej gali „Kobiecych Twarzy” pomysłodawczyni projektu „Kobiece Twarze” i prezeska Hornet4, spółki realizującej go, Aldona Ziółkowska-Bielewicz i dodała, że jest coraz lepiej, ale jeszcze wiele pracy przed nami.

Pomysł na „Kobiece Twarze” opiera się na wzajemnym inspirowaniu się, motywowaniu, edukowaniu.

Skierowany jest przede wszystkim do kobiet, ale nie tylko, ponieważ efektem mają być równe prawa płci przejawiające się między innymi w życiu społecznym czy gospodarczym. Jak jest ten zamysł realizowany? Przez cykliczne spotkania Forum Kobiecych Twarzy oraz coroczną edycję Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”.



– W tym roku obchodzimy jubileusz, ponieważ będzie to piąty Plebiscyt „Kobiece Twarze”. Wiemy już, że będzie miał on wyjątkowy wymiar, a to między innymi przez kobiety i firmy, które zgłosiły swój udział w Plebiscycie. Przez te lata obserwuję z bliska, jak kobieca aktywność rozwija skrzydła. Zauważam także, jak do silnego nurtu aktywnych kobiet przyłączają się fantastyczni mężczyźni. Jeszcze wiele jest do zrobienia w wyrównywaniu korzystania z pełni praw niezależnie od płci, a zachętą są zmiany in plus, jakie mogę dostrzec – wyjaśnia Aldona Ziółkowska-Bielewicz.

W Plebiscycie nagradzane i wyróżniane są: właścicielki firm, kobiety zarządzające przedsiębiorstwami, prezeski fundacji lub stowarzyszeń, debiutujące w biznesie, ale także firmy i produkty dla kobiet. Przez te pięć lat do organizatorek napłynęło setki zgłoszeń. Jak same podkreślają, każde zgłoszenie, nagroda, wyróżnienie mają dla nich symboliczny wymiar, bo są realizowaniem celu, dla jakiego powstał plebiscyt.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych do tej pory znalazły się między innymi:

Agnieszka Aleksandrowicz – Fundacja „Na ratunek”; Patrycja Wizińska-Socha oraz Anna Skotny wraz z firmą Nestmedic i jej wiodącym produktem Pregnabit; Maralise Bougaret z Segepo-Refa; Ewelina Kwit-Betlej wraz jej firmą Resibo; Elżbieta Wojdyła – przewodnicząca Stowarzyszenia „Zawsze Kobieta”; Wanda Ziembicka-Has – m.in. dziennikarka radiowo-telewizyjna, społeczniczka; Izabela Olszewska – IMB Global Services Delivery Polska. Z jednej strony nagradzane są także firmy, w których równouprawnienie to, mówić najkrócej, normalność i codzienność, a z drugiej firmy o takim właśnie profilu wspierają to przedsięwzięcie, czyli na przykład: 3M, Nifco Poland, Affidea, DSA Financial Group.

O tym, kto będzie wyróżniony, nagrodzony, decyduje szesnastoosobowa kapituła plebiscytu.

Jej przewodniczącą jest Barbara Kaśnikowska - General manager w Wrocław Aircraft Maintenance Services. W kapitule zasiadają m.in.: prof. Alicja Chybicka, Lidia Geringer de Oedenberg, dr Ewa Łabno-Falęcka, Iwona Makowiecka czy prof. Marcin Pawęska. W tym roku Kapituła Plebiscytu „Kobiece Twarze” spotka się 26 listopada we Wrocławiu w siedzibie Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej. Wyniki obrad poznamy dopiero na finałowej gali Plebiscytu, która ponownie odbędzie się w Zamku Książ, 10 grudnia (poniedziałek) o godzinie 19.00. Gościem i jednocześnie współprowadzącym galę będzie Jacek Borkowski. Na ten wieczór organizatorki zaplanowały wiele niespodzianek. Więcej informacji można znaleźć na www.kobiecetwarze.pl oraz Fb Kobiece Twarze.