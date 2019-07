Philipiak – opinie na temat marki. Co wywołuje tyle pozytywnych odczuć?

Philipiak to marka, która od jakiegoś czasu jest niewątpliwym liderem w dziedzinie naczyń kuchennych. Recenzje garnków czy profesjonalnych sztućców są pełne zachwytów. Co stoi za sukcesem marki? Z pewnością trwałość i wytrzymałość produktów. Ale też to, że za ich pomocą można przygotować dietetyczne jedzenie, które nie traci aromatu ani walorów smakowych. Jak się okazuje, w dobie rosnących statystyk dotyczących występowania otyłości, to niezwykle cenna umiejętność.

Philipiak – opinie, PR i kreowanie marki. Co stoi za tym sukcesem? Philipiak Milano to marka naczyń kuchennych znana w Europie od lat. W 1947 r. pod Mediolanem powstała fabryka ręcznie wyrabianych naczyń, którą założyła włoska rodzina Garavagliów. Nikt wówczas nie przypuszczał, że to droga do tak dużego sukcesu i prestiżu. Zresztą Philipiak Milano do dzisiaj chwali się, że wszystkie dostępne naczynia pochodzą z fabryki niedaleko Mediolanu i są wykonywane ręcznie. W 1967 roku na miejscu powstała zupełnie nowa fabryka naczyń ze stali szlachetnej – to dzięki temu naczynia Philipiak Milano mają tak piękny design, a jednocześnie są nowoczesne i wydajne. Dzisiaj fabryka posiada dwie linie produkcyjne. Skąd zatem polska nazwa firmy? Współwłaściciel marki, Fulvio Garavaglia, w 2001 roku podjął współpracę z polskimi partnerami – efektem jest spolszczeniem nazwy i ekspansja na nowe rynki. Dziś Philipiak Milano cieszy się olbrzymią popularnością w Europie i Ameryce. Fani przyrządzania potraw doceniają ich zestawy eleganckich sztućców, gustowne komplety porcelany, profesjonalne noże kute i ceramiczne oraz niezbędne w kuchni urządzenia elektryczne i naczynia do gotowania na parze. Te ostatnie są doskonałe do przyrządzania zdrowych i dietetycznych potraw. Sukces firmy podkreślają internetowe opinie – Philipiak Milano nie może narzekać na ich treść. A do tego, działaniom marki przyświeca szczytny cel propagowania zdrowego trybu życia.

Zdrowy styl życia – wiodące hasło marki Philipiak Milano od dawna szczyci się wspieraniem zasad zdrowego żywienia i namawia klientów do racjonalnej, bogatej w substancje odżywcze diety. A statystyki WHO są nieubłagane: otyłość jest dziś najbardziej lekceważonym problemem zdrowotnym na świecie! W Unii Europejskiej co roku z powodu otyłości umiera aż 300 tys. osób, w Polsce – ma ją szesnaście milionów ludzi, co daje nam 15 proc. całego społeczeństwa. Jakby tego było mało, statystyki nieubłaganie rosną – do tego stopnia, że Unia Europejska zaczęła przeciwdziałać. Mowa o podpisanym 22 maja 2004 roku w Genewie dokumencie „Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia”. A przecież poza Europą jest jeszcze cały świat: WHO twierdzi, że na naszym globie z powodu nadwagi cierpi 1,4 miliarda ludzi, a z powodu otyłości (czyli już choroby związanej z nadmiarem kilogramów) – 365 milionów.

To dane dla 2002 roku: cztery lata później WHO uświadomiło nas również, że nadwaga jest wyjątkowo... liberalna: dotyczy wszystkich tak samo, bez względu na wiek i płeć „ofiary”(za: dane WHO, 2006). A jej konsekwencje są tragiczne: nadwaga odpowiada za 55 proc. przypadków nadciśnienia tętnicznego, 35 proc. występowania choroby niedokrwiennej serca i aż 80 proc. przypadków cukrzycy typu drugiego! Otyłość jest szczególnie niepokojąca u dzieci i młodzieży i kobiet w wieku okołomenopauzalnym, kiedy sprzyja jej spadek estrogenów, wywołujący przyrost tkanki tłuszczowej. Diabetolodzy ostrzegają, że w ciągu jednego pokolenia liczba chorych na cukrzycę podwoi się, a kardiolodzy zwracają uwagę na fakt, że liczba osób bardzo młodych, które z powodu otyłości dostają zawału serca lub udaru mózgu – także wzrasta. Nic dziwnego, że nie tylko lekarze i naukowcy, ale i media i wpływowe marki namawiają nas do zdrowego trybu życia. Philipiak Milano nie jest tu wyjątkiem. Dlaczego akurat dieta? Eksperci nie pozostawiają złudzeń: to redukcja wagi w przypadku otyłości daje naprawdę istotne efekty. Poprawiają się między innymi parametry związane z zaburzeniami lipidowymi, podwyższonym ciśnieniem krwi i zaburzeniami gospodarki węglowodanami. Dostajemy drugą szansę od losu – ryzyko pojawienia się cukrzycy jest aż o 50 proc. niższe, ryzyko z powodu jej zgonu – o 30-40 proc., ryzyko rozwoju nowotworu – o 40-50 proc., a ogólne ryzyko zgonu – o 20-30 proc. Żyjemy więc dłużej! Wbrew pozorom, nie chodzi jednak tylko o redukcję wagi.

Ważny jest rodzaj diety, na jaką się decydujemy. Dietetycy wyróżniają cztery główne typy diet: niskoenergetyczna, bardzo niskoenergetyczna, niskowęglowodanowa i wysokobiałkowa. Ich zasady różnią się przede wszystkim proporcjami składników odżywczych: węglowodanów, tłuszczy i białek. W internecie znaleźć możemy także diety monoskładnikowe lub bardzo rygorystycznie traktujące o tym co możemy, a czego nie możemy spożywać – eksperci ostrzegają jednak, że nie mają one podstaw naukowych, są nieefektywne, a do tego mogą zrujnować nam zdrowie. Dlatego sensowniej jest podejść z rozsądkiem do rewelacji o kolejnych cud-dietach – i postawić na sprawdzone przez naukowców metody. Dlaczego metoda przyrządzania potraw jest ważna? Jaki jest wkład marki Philipiak Milano w propagowanie zdrowego stylu życia? Przede wszystkim – tworzenie naczyń umożliwiających pożywne gotowanie, na przykład profesjonalnych naczyń do gotowania na parze. Technolodzy żywności są pewni: metoda przyrządzenia posiłku ma ogromne znaczenie w przypadku zawartości substancji odżywczych, które dostarczamy wraz z potrawą. Tyczy się to zresztą również uprawy i przechowywania surowców jadalnych. Obróbka termiczna sprawia, że wiele warzyw i owoców oraz innych produktów spożywczych traci swoje cenne właściwości. Są jednak sposoby, by tego uniknąć. Najmniej cennych, działających przeciwtoksycznie antyoksydantów tracą substancje gotowane na parze – na przykład ziemniaki. Podobnie jest z brokułami, które zachowują dzięki temu więcej polifenoli. Warzywa kapustne gotowane na parze mają w sobie więcej błonnika.

Także mięso zyskuje, przygotowane tą metodą. Są więc metody, by oszczędzić odpowiednią część substancji odżywczych zawartych w surowcach – trzeba tylko wiedzieć jak i zadbać o odpowiedni sprzęt do obróbki termicznej. Naczynia do gotowania na parze marki Philipiak Milano są cenione właśnie dlatego, że mimo wyboru tej metody, potrawy są nadal smaczne i aromatyczne. A to brak walorów smakowych i aromatu najczęściej odstrasza nas od przyrządzania potraw na parze i skłania do gotowania w wodzie, czy niezdrowego smażenia. Philipiak Milano umie sobie z tym poradzić, dostarczając sprzęt profesjonalny, ale łatwy do wykorzystania w każdym domu. Philipiak Milano – opinie, które robią wrażenie Jednak nie tylko sprzęt marki zasługuje na docenienie. Osobną kwestią jest bowiem PR firmy i innowacyjna metoda bezpośredniego kontaktu z klientem. Wielu adeptów sztuki gotowania może bowiem odstraszać profesjonalny i zaawansowany zestaw do przyrządzania potraw. Jak go używać? Jak czyścić? Jak konserwować? Marka z Mediolanu wyszła temu naprzeciw, spotykając się z klientami podczas prelekcji i pokazów.

Ta bezpośrednia możliwość porozmawiania z przedstawicielem firmy i podzielenia się z nim swoimi przypuszczeniami, wskazówkami i wątpliwościami, to ogromny sukces marketingowy marki Philipiak. Opinie klientów nie pozostają niedopowiedzeń – to był doskonały wybór. Gdzie można poczytać wspomniane opinie? Philipiak Milano ma swój profil na Facebooku, gdzie zapoznamy się z komentarzami klientów. Zwracają oni również uwagę na naczynia do zdrowego i dietetycznego gotowania, podkreślając, że korzystają z nich od wielu lat i nie ma mowy o utracie aromatu czy smaku potrawy – sprzęty Philipiak świetnie sobie z tym radzą

(pozostałe w serwisie Philipiak – opinie i oceny do przejrzenia). Serwis kulinarny – kolejna propozycja marki Na stronie internetowej firmy znajdziemy jednak nie tylko opinie. Philipiak Milano prezentuje tam również zdrowe i sycące przepisy, które łatwo wykonać przy pomocy ich naczyń i akcesoriów kuchennych. O ich przygotowanie eksperci marki poprosili samego Karola Okrasę. Znany kucharz zgodził się podzielić się autorskimi przepisami z fanami Philipiak. Opinie są entuzjastyczne, zwłaszcza, że przepisom towarzyszy komentarz dietetyka. To uświadamia nam, że zdrowa dieta nie równa się niesmacznym potrawom czy przesadnemu rygorowi: wystarczy żywić się rozsądnie i znać metody na sprytne zachowanie smaku i zapachu potraw po obróbce termicznej. Gdy dodamy do tego aktywność fizyczną i regularne badania, mamy naprawdę ogromną szansę na znaczne wydłużenie życia – co najważniejsze, w zdrowiu i sprawności, tak fizycznej, jak i psychicznej. A pierwsze oznaki lepszego samopoczucia będą widoczne bardzo szybko po przejściu na zdrowy styl życia i odpowiednie żywienie. Nie ma więc z czym zwlekać!

