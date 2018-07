W lipcu, sierpniu i we wrześniu, na placu przed Centrum Historii Zajezdnia, będzie działał pchli targ. Co na nim będzie można kupić i sprzedać?

Były koncerty, kino samochodowe, rolki i imprezy plenerowe. Zajezdnia ma jeszcze jedną propozycję na to, jak można w niej spędzić trochę czasu!Centrum Historii Zajezdnia (ul. Grabiszyńska 184) zaprasza na pchli targ , targ rzeczy używanych i takich, które zalegają Wam w domach (np. galanteria, książki, płyty, gry planszowe i komputerowe, filmy, starocie, garderoba, zabawki, drobne rękodzieło i przedmioty kolekcjonerskie).- Chcesz coś sprzedać lub się wymienić zgłoś się do nas pod numerem tel. 71 715 96 00 (w godzinach 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku) lub mailem na adres pchlitarg@zajezdnia.org. Liczba miejsc ograniczona. Każdy sprzedający/wymieniający we własnym zakresie organizuje sobie miejsce sprzedaży (stolik, krzesła, wieszaki). Udział jest bezpłatny - informują organizatorzy.Daty: 22 lipca , 11.00 -14.0026 sierpnia, 11.00-14.0023 września, 11.00-14.00