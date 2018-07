Były koncerty, kino samochodowe, rolki i imprezy plenerowe. W najbliższym czasie na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej organizowany jest pchli targ.

- Przede wszystkim będzie to targ rzeczy używanych i takich, które zalegają w domach wrocławianom np. galanteria, książki, płyty, gry planszowe i komputerowe, filmy. Ale też różne starocie, zabawki, drobne rękodzieło i przedmioty kolekcjonerskie – mówi Karolina Marciniak, organizatorka wydarzenia.Wszyscy, którzy będą chcieli coś sprzedać lub wymienić powinni zgłosić się do organizatorów pod numerem tel. 71 715 96 00 (w godzinach 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku) lub na adres mailowy: pchlitarg@zajezdnia.org. 22 lipca , godz. 11.00 -14.0026 sierpnia, godz. 11.00-14.0023 września, godz. 11.00-14.00