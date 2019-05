Paulinka z Wrocławia wygrała program "Masterchef Junior". Zobacz zdjęcia

Wrocławianka pokonała 12-letniego Jakuba Nowaka z Gdyni oraz 13-letniego Aleksandra Multana z Rudy.

To była trudna rywalizacja, ale udało się. Na co dzień, kiedy nie ma jurorów ani tremy, wrocławianka najbardziej lubi przyrządzać łososia podanego z makaronem.

- Jest łatwy w przygotowaniu i taki dobry. Ponadto pizza, to także jedno z moich ulubionych dań. Lubię ją przyrządzać, dlatego że jest pyszna. To po prostu czysta przyjemność ją przygotowywać. Co jeszcze? Babeczka brownie. Uwielbiam czekoladę, a babeczki brownie to ponad 3 tabliczki gorzkiej czekolady. Kocham je przygotowywać - mówi Paulina Foremny, która przygodę z kulinariami rozpoczęła, gdy miała zaledwie pięć lat.