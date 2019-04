Paulina z Wrocławia w finale Masterchef Junior [ZDJĘCIA]

Wielki finał „MasterChefa Juniora” to starcie trzech najlepiej gotujących dzieci w Polsce. O główną nagrodę oprócz Pauliny będą walczyć też 12-letni Jakub Nowak z Gdyni oraz 13-letni Aleksander Multan z Rudy.

Zanim jednak dojdzie do ostatecznej rywalizacji, czeka nas jeszcze jedna nietypowa konkurencja: byli uczestnicy będą oceniać dania jurorów, czyli Mateusza Gesslera, Ani Starmach i Michela Morana.

W drugiej części odcinka każdy z finalistów przygotuje menu degustacyjne składające się z trzech dań. Jakie to będą potrawy? To na razie owiane jest tajemnicą. Wrocławiankę zapytaliśmy jednak o ulubione potrawy. Okazuje się, że najbardziej lubi przyrządzać łososia podanego z makaronem.

- Jest łatwy w przygotowaniu i taki dobry. Ponadto pizza, to także jedno z moich ulubionych dań. Lubię ją przyrządzać, dlatego że jest pyszna. To po prostu czysta przyjemność ją przygotowywać. Co jeszcze? Babeczka brownie. Uwielbiam czekoladę, a babeczki brownie to ponad 3 tabliczki gorzkiej czekolady. Kocham je przygotowywać - mówi Paulina Foremny, która przygodę z kulinariami rozpoczęła, gdy miała zaledwie pięć lat. .

Paulina nie ma jeszcze jasno sprecyzowanych planów na przyszłość. Mogłaby zostać kucharzem, archeologiem, sportowcem albo znanym podróżnikiem.

- Mam nadzieję, że któreś z tych marzeń zrealizuję - dodaje Paulina.

Na zwycięzcę czekają nagrody w postaci statuetki, czeku w wysokości 15 tysięcy złotych oraz bonu na wakacje marzeń o wartości 40 tysięcy złotych. Początek emisji finałowego odcinka o godz. 20.00.