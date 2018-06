MPK Wrocław informuje, że w związku z realizacją zdjęć do filmu "Plagi Breslau" w reżyserii Patryka Vegi w dniach 21 i 22 czerwca zostaną wyłączone z ruchu Stare Mosty Mieszczańskie.

W związku z powyższym w ww. dniach nie będzie możliwości realizacji przejazdu przez ww. mosty przez żadne tramwaje tj. kursy techniczne, rozkładowe i nauki jazdy. Z tego powodu 9 poniższych kursów zostanie zrealizowanych w następujący sposób:1. Linia 23 odjedzie z pętli WROCŁAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY o godzinie 10:25 realizując kurs, jako linia 17 od razu do pętli SĘPOLNO z pominięciem Starych Mostów Mieszczańskich.2. Linia 31 odjedzie z przystanku STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) o godzinie 12:18 realizując kurs skrócony do WROCŁAWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO zamiast do Mostów Mieszczańskich i o godzinie 13:17 odjedzie, jako linia 32 do KOZANOWA.3. Linia 32 odjedzie z przystanku KOZANÓW (DOKERSKA) o godzinie 12:49 realizując kurs skrócony do WROCŁAWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO zamiast do Mostów Mieszczańskich i o godzinie 13:24 odjedzie, jako linia 33 do STADIONU OLIMPIJSKIEGO z pominięciem Mostów Mieszczańskich (kurs realizowany zostanie przez ulicę Ruską po trasie linii 33).4. Linia 33 odjedzie z pętli PILCZYCE o godzinie 18:07 realizując kurs, jako linia 14 od razu do pętli OSOBOWICE z pominięciem Starych Mostów Mieszczańskich.5. Linia 3 odjedzie z pętli LEŚNICA o godzinie 18:33 realizując kurs, jako linia 3 do DWORCA NADODRZE z pominięciem Starych Mostów Mieszczańskich i następnie od razu po zmianie oznakowania na linię 1 pojedzie do pętli POŚWIĘTNE.6. Linia 10 odjedzie z pętli LEŚNICA o godzinie 18:12 realizując kurs, jako linia 14 od razu do pętli OSOBOWICE z pominięciem Starych Mostów Mieszczańskich.7. Linia 3 odjedzie z pętli LEŚNICA o godzinie 21:06 realizując kurs, jako linia 15 od razu do pętli POŚWIĘTNE z pominięciem Starych Mostów Mieszczańskich.8. Linia 3 odjedzie z przystanku STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) o godzinie 21:35 realizując kurs, jako linia 17 od razu do pętli SĘPOLNO z pominięciem Starych Mostów Mieszczańskich.9. Tramwaj brygady 33 odjedzie z pętli PILCZYCE o godzinie 22:12 realizując kurs, jako linia 7 od razu do pętli POŚWIĘTNE z pominięciem Starych Mostów Mieszczańskich.Patryk Vega kręci film we Wrocławiu o makabrycznych zbrodniach. W roli głównej występuje Małgorzata Kożuchowska. Towarzyszą jej Ewa Kasprzyk, Iwona Bielska i Katarzyna Bujakiewicz oraz Karol Bedorf i Tomasz Oświeciński. Nowy film realizowany jest dla platformy Showmax.