Pary z Warszawy i Gdańska powalczą o duże pieniądze ["Postaw na milion", odcinek 8]

W programie wezmą m.in. udział dwie pary z Warszawy. Pierwszą z nich tworzą przyjaciele - Piotr Prendota i Leszek Stefaniuk, przedsiębiorcy, którzy oprócz pracy, która jest ich pasją, mają niezwykle bogate życie osobiste.

Piotr uwielbia podróże. Zwiedził kawał świata. Floryda, Chicago, Nowy Jork i prawie wszystkie europejskie kraje. Najbardziej lubi Hiszpanię, Norwegię oraz Szkocję. Ulubiona kuchnia? Oczywiście – włoska! I jeśli ma przygotować coś ekstra na stół, to właśnie są to specjały z tego regionu. Interesuje się sportem. Gra w squasha, ściga się motocyklami w Mistrzostwach Polski i Europy.

Leszek interesuje się psychologią biznesu, zarządzaniem zasobami ludzkimi. W przeciwieństwie do Piotra nie gotuje, ale lubi jeść. Interesuje go architektura budynków. Ukończył Szkołę Główną Handlową, a jego marzeniem jest podróż przez obie Ameryki.

Druga para ze stolicy

Mariola Brzóska i Emil Dmochowski to druga para z Warszawy, która weźmie udział w teleturnieju. Mariola kocha sport i jest bardzo aktywną osobą. Uprawiała siatkówkę. Teraz trenuje na siłowni. Lubi oglądać piłkę nożną. Jej ulubiona drużyna to Real Madryt, tak samo jak Emila. Poza sportem, oboje uwielbiają czytać. Ona fantastykę. On literaturę faktu. A propos sportu… Jak oświadczył się Emil Marioli? Oczywiście na stadionie klubowym Realu Madryt.

Narzeczeni z Gdańska

W sobotę do rywalizacji w "Postaw na milion" staną również Aleksandra Howil i Krzysztof Domański, narzeczeni z Gdańska. Para planuje wspólne życie, a wygrana w „Postaw na milion” dałaby im komfort finansowy na start. O czym marzą? Krzysztof chciałby zamieszkać w domku na Kaszubach, a Ola mniej przyziemnie, to znaczy – znaleźć moment w życiu, w którym chce się być - tłumaczy nieco filozoficznie. W chwilach wolnych od pracy czas spędzają razem, albo podróżują, albo spacerują. W każdym razie lubią być wśród ludzi i umilać sobie życie rozmowami i dobrym humorem.

Krzysztof pasjonuje się sportem. Śledzi piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Ola jest morsem. Lubi również gotować. Jej specjalnością są dania kuchni włoskiej. Poza tym namawia Krzysztofa do różnego rodzaju gier planszowych, które uwielbia. Czy uda im się wygrać w programie? Przekonamy się wkrótce.

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce przez TVP2 od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.