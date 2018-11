Parkowanie na placu Wolności. Czy to dozwolone?

Wiele kontrowersji wywołuje parkowanie przy pl. Wolności. Kierowcy są zdezorientowani, ponieważ stoi tam wiele znaków i nie do końca wiadomo, którego dokładnie terenu one dotyczą.

Bliżej Narodowego Forum Muzyki widnieją następujące znaki:

* zakaz ruchu pieszych, czyli piesi nie mogą poruszać się drogą prowadzącą do parkingu podziemnego,

* droga jednokierunkowa, pojazdy mogą poruszać się tylko w kierunku parkingu podziemnego, w drugą stronę jest to zabronione,

* zakaz postoju, pojazd może się zatrzymać w dowolnym miejscu przy parkingu podziemnym lub na parkingu, ale tylko na minutę.

Może to zrobić w miejscu, gdzie nie powoduje zagrożenia ani utrudnienia ruchu,a także w miejscu, gdzie nie jest to zabronione (np. nie może zatrzymać się na zakreskowanym polu, gdyż jest to zabronione, co wynika już z innego przepisu ruchu drogowego).

Bliżej AC Hotel by Marriott stoją znaki:

* zakaz ruchu w obu kierunkach (nie dotyczy to obsługi posesji i zaopatrzenia w godz. 5:00-9:00 (w piątki i soboty w godz. 5:00-10:00), mieszkańców posesji przy pl. Wolności 7-8, dojazdu do posesji pl. Wolności 1, pojazdów z identyfikatorem B-1, rowerów i taxi), co oznacza, że żaden inny pojazd nie ma prawa poruszać się po tej drodze,

* zakaz zatrzymywania się, po tej samej stronie, po której jest umieszczony znak zabronione jest zatrzymywanie się. Jeżeli ktoś nie zastosuje się do tego znaku, pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela pojazdu,

* strefa zamieszkania, oznacza, że nie wolno parkować na całym terenie, którego dotyczy znak, chyba, że w wyznaczonych do tego miejscach. Złamanie tego przepisu skutkować może mandatem, a także założeniem blokady na koło przez straż miejską.

Dalej na placu Wolności (przy restauracji Liberta) również trafiamy na znak "zakaz zatrzymywania się". Oznacza to, że nie wolno zatrzymać pojazdu po tej stronie, przy której stoi znak (czyli przy pl. Wolności 7A – Muzeum Teatru, naprzeciwko restauracji Liberta). Niezastosowanie się do tego znaku grozi odholowaniem pojazdu na koszt właściciela. Ponadto warto pamiętać, że w tym miejscu nadal obowiązuje znak „Strefa zamieszkania”, czyli nie wolno parkować w miejscu, które nie jest do tego wyznaczone.

Co zatem mają zrobić goście, którzy przyjeżdżają do AC Hotel by Marriott? Obsługa hotelowa informuje, że goście powinni parkować na płatnym parkingu podziemnym, który dzielą razem z Narodowym Forum Muzyki. W innych miejscach jest to niedozwolone. Oczywiście jest to parking płatny.

Jakie działania do tej pory podejmowała w tym miejscu straż miejska. Od początku 2018 roku statystyka wygląda następująco:

* Przyjętych zgłoszeń przez służbę dyżurną - 43

* Nałożono - 6 mandatów

* Wystawiono wezwań (za wycieraczką - sprawa o wykroczenie) - 28

* Założono blokad na koła pojazdów - 12

* Wywieziono pojazdów na lawecie - 9

* Zgłoszenia nie potwierdzone - 10

* Wystawiono ostrzeżeń (za wycieraczką - informacja "pouczenie" bez dalszych konsekwencji) - 4

Do nas również Czytelnicy bardzo często piszą w tej sprawie. Oto jeden z takich listów, wysłany przez Pana Mateusza:

Witam

Piszę w sprawie notorycznego łamania przepisów w okolicach hotelu Marriott na pl. Wolności. Zamontowano tam mnóstwo znaków, w tym zakaz parkowania, informację o możliwości odholowania pojazdu oraz znak strefy zamieszkania (który zgodnie z przepisami pozwala na parkowanie tylko na wyznaczonych miejscach).

Znaki kosztowały tysiące złotych, tymczasem codziennie przez większość czasu parkuje tam mnóstwo samochodów, głównie gości pobliskiego hotelu. Jest to zdumiewające, gdyż tuż obok wybudowano ogromny parking podziemny pod NFM. Koszt parkowania wydaje się śmiesznie niski w porównaniu z ceną za pokój hotelowy, jednak dzień w dzień widać tam drogie auta zaparkowane wbrew wszelkim przepisom. To już nie jest pośpiech czy przejaw nonszalancji kierowców, ale zwykłe chamstwo i śmianie się w twarz policji i straży miejskiej.

Z drugiej strony kto wydaje pozwolenie na budowę hotelu w miejscu, w którym nie ma jakiejkowliek możliwości zatrzymania pojazdu? Zakaz zatrzymywania uniemożliwia przecież zatrzymanie taksówki przed wejściem na kilka sekund. Skąd więc pomysł na hotel?

Pozdrawiam

Mateusz