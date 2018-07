. (© Fot. Tomasz Hołod / Polskapresse)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Od wtorku nieczynny jest płatny parking przy Hali Ludowej. Jak dowiedzieliśmy się od pracownika parkingu, powodem zamknięcia jest awaria. Parking najprawdopodobniej zostanie otwarty dopiero w przyszłym tygodniu.

Tym samym na co najmniej tydzień, w tym najbliższy weekend, przy ZOO zniknęło blisko 800 miejsc parkingowych - 295, w tym 20 dla autokarów na powierzchni oraz 517 na dwóch poziomach pod ziemią.



Jak informuje Joanna Borkowska z biura marketingu Hali Ludowej, przy której znajduje się parking, powodem jest awaria. Potwierdza to pracownik parkingu - co jednak uległo awarii, nie ujawnia.



– Nie wiemy dokładnie, ile potrwa naprawa, ale sądzę, że to kwestia kilku dni. Jednak trudno będzie otworzyć ponownie parking przed weekendem – informuje.



Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy w szczycie sezonu, turyści i wrocławianie chcący odwiedzić w weekend wrocławskie ZOO lub fontannę na Pergoli mają spory problem. W sierpniu 2014 r. zamknięty został także bezpłatny parking przy ul. Mickiewicza. Jak jednak wynika z umowy miasta z firmą Budimex, która postawiła parking przy Hali Ludowej, jeśli ten drugi będzie zapełniony w co najmniej 90 proc., będzie można otworzyć parking przy ul. Mickiewicza na obrzeżach Parku Szczytnickiego.



Zaparkować można także na płatnym parkingu przy ul. Wróblewskiego 9 na terenie Intakus Park. Tam do dyspozycji kierowców jest około stu miejsc. Auto zostawimy także po drugiej stronie Odry przy ul. Na Grobli, skąd do ZOO dojdziemy wyremontowaną kładką Zwierzyniecką. Zaryzykować możemy z kolei na parkingu Biedronki przy ul. Wróblewskiego, skąd do bramy ZOO będziemy mieć 200 metrów. Warto jednak wcześniej zrobić zakupy i zostawić paragon za szybą. Auto zostawimy także, choć znacznie dalej, na parkingu przy ul. Dembowskiego, skąd dojedziemy m.in. autobusami linii 145 i 146.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.