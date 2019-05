Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie zaprasza dzieci i dorosłych!

AM

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie to unikalne miejsce dla rodzin z dziećmi na spędzenie wolnego czasu z dala od osiedli, w ciszy i pod lasem. Położony jest w malowniczej scenerii Doliny Małej Panwi na Opolszczyźnie. Oprócz atrakcji dla zwiedzających, takich jak: Tunel Czasu, Prehistoryczne Oceanarium, Ścieżka z naturalnej wielkości modelami dinozaurów, Pawilon Paleontologiczny ze skamieniałościami, Kino Emocji 5D, Park Ewolucji Człowieka czy plac zabaw i parki rozrywki, to również odpowiednie zaplecze do organizacji wielu imprez.