Para gejów - Jakub i Dawid - oświadczyli się sobie na ulicy. Zobaczcie reakcje ludzi [ZDJĘCIA, FILM]

„Politycy wciąż przekonują nas, że nasze społeczeństwo nie jest gotowe na wprowadzenie w Polsce małżeństw lub chociaż związków partnerskich. Postanowiliśmy zatem to sprawdzić na własnej skórze” - napisali na swoim Facebooku Jakub i Dawid. W tym celu para udawała przed ludźmi swoje oświadczyny. Jeden z chłopaków zaczepiał przypadkowe osoby mówiąc, że za chwilę przyjdzie jego druga połowa, chce się oświadczyć i prosił o zrobienie zdjęcia. Gdy wszyscy spodziewali się kobiety – nagle pojawiał się drugi z chłopaków. Jak reagowali ludzie? To wszystko można zobaczyć na specjalnym filmiku, który trafił właśnie do sieci. W ciągu dwóch dni materiał utrzymany w konwencji ukrytej kamery obejrzało już ponad 50tys osób.

Największym zaskoczeniem są jednak reakcje ludzi. Zamiast spodziewanego hejtu i wyzwisk, napotkane osoby przyjmują tę sytuację życzliwie – robią zdjęcia, składają gratulacje i życzą szybkiej zmiany prawa w Polsce. Zdarzają się też odmowy, raz ktoś chłopaków nawet przegonił, ale ilość takich zachowań jest marginalna. Jak podkreślają twórcy, żaden nieżyczliwy im komentarz nie został usunięty z materiału, a tak pozytywny odbiór ich akcji jest dla nich samych dużym i bardzo miłym zaskoczeniem. - Może już jest w Polsce lepiej niż czasem nam się wydaje? - puentuje para.

Całość kończy się planszą, która przypomina, że Polska wciąż pozostaje jednym z sześciu państw Unii Europejskiej, który nie zezwala na zawieranie małżeństw i związków partnerskich przez pary jednopłciowe.