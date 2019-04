Papryczki chili mogą ograniczać rozwój raka płuc [Nowe badania]

Test krwi na raka piersi. „Kamień milowy w diagnostyce”

Naukowcy z Uniwersytetu w Heidelbergu ogłosili, że udało się im opracować nową metodę diagnozowania raka piersi, dzięki której można wykryć we krwi zmiany świadczące o tym nowotworze nawet we wczesnym stadium. Trwają prace nad tym, by nowe testy diagnostyczne były jak najszybcie...