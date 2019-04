„Pamiętajcie o ogrodach” największy Kiermasz Ogrodniczy na Dolnym Śląsku

Drzewka i krzewy owocowe i ozdobne, byliny, cebule kwiatowe, rośliny rabatowe, wodne, pnącza, krzewy róż, świeże zioła w doniczkach, sukulenty, nawet rośliny owadożerne a to wciąż nie wyczerpuje całej oferty jaką znajdziecie na miejscu. Wszystko to w wielu odmianach, znanych i lubianych oraz nierzadko zupełnie nowych i kolekcjonerskich - zaoferują producenci, którzy przyjadą specjalnie do Wrocławia z innych regionów kraju. A w tym roku swoją obecność potwierdziło dwukrotnie więcej wystawców! Miłośnicy ogrodnictwa znajdą także dla siebie narzędzia do prac ogrodowych, a także rękodzieło do domu i ogrodu. Skosztować i zakupić będzie można także wędliny robione według tradycyjnych, regionalnych receptur w bogatym wyborze, miody z najlepszych pasiek, piwa z minibrowarów, sery z Podhala i z Podlasia, greckie oliwki, przyprawy, obwarzanki i inne smakołyki.

To wszystko w jednym miejscu i czasie – za sprawą Kiermaszu Ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach”, który 27 i 28 kwietnia impreza po raz drugi zagości na Torze Wyścigów Konnych Partynice, gromadząc kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, a w efekcie ogromny wybór roślin, niedostępny nawet w największych centrach ogrodniczych.

Organizatorzy zapraszają w sobotę – 27 kwietnia - w godzinach od 9.00 do 18.00

oraz w niedzielę – 28 kwietnia - w godzinach od 9.00 do 17.00.

Wstęp wolny

Swój udział w kiermaszu ogrodniczym na Partynicach we Wrocławiu zapowiedzieli między innymi przedstawiciele branży z regionów dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego. I mimo sporych odległości, jakie muszą pokonać, aby dotrzeć do Wrocławia, tuż przed wyjazdem starannie przygotowują, selekcjonują towar, aby zadowolić każdego, najbardziej nawet wybrednego klienta. Bo przecież wrócą tu, przyjadą ponownie, więc muszą zadbać o własny prestiż, o renomę swojej marki.

Wielu producentów, na przykład drzew owocowych, kwiatów rabatowych, bardzo dobrze wie, jak ważne jest zachowanie regionalnych tradycji. Dlatego też nie zapominają o wspominanych z tęsknotą tak zwanych „babcinych” odmianach , które z radością i dumą zaszczepiamy w swoich ogródkach.

Poniżej jedynie niewielka część oferty, jaką znajdziemy w trakcie Kiermaszu:

Drzewka i krzewy i ozdobne

Trzmielina Fortune'a o biało i żółto -zielonych liściach, w formie piennej i krzaczastej, brzoza brodawkowata 'Youngii' – niezwykle efektowne drzewko o malowniczo zwieszających się pędach.

Magnolie: ‘Jane’, ‘Judy’, ‘Verbanica’, ‘Pinki’, ‘Heaven Scent’, ‘Georg Henry Kern’, ‘Betty’, ‘Blue Baby’ (o niebieskich kwiatach) oraz magnolie szczepione, o żółtych kwiatach ‘Yellow River’, ‘Elizabeth’ ‘Yellow Bird’.

Cornus florida Urbiniana – botaniczna odmiana derenia kwiecistego - prawdziwy unikat.

Pojawią się iglaki idealne do małych przestrzeni: sosna bośniacka 'Compact Gem', sosna kosodrzewina 'Winter Gold', żywotnik wschodni 'Aurea Nana', świerk czarny 'Machala' oraz różne odmiany sosny szczepionej na pniu.

Azalie - odpowiednio dobrane odmiany pozwolą się cieszyć ich kwiatami od połowy kwietnia do czerwca. Warto zwrócić uwagę na azalie japońskie: ‘Maruscha’, ‘Schneperle’, ‘Kermesina rot’, ‘Rosebut’, ‘Blue tit’, ‘Koningstein’, azalia tępolistna (Obtusum), azalia kiusiańska 'Albiflorum'.

Będą również azalie wielkokwiatowe: ‘Soir de Paris’, ‘Chanel’, ‘Canons Double’, ‘Glowing Embers’.

Rododendrony: ‘Azurro’, ‘Ann Lindsey’, ‘Brazilia’, ‘Amaretto’, ‘Brigitte’, ‘Cheer’, ‘Cunnigham's white’, ‘Calsap’, ‘Catawbiense Boursault’, ‘Gerdendirector Rieger’.

Pierisy: ‘Debutante’, ‘Moutein Fire’, ‘Litle Heart’.

Pięknotka Bondinera ‘Profusion’.

Szczepione na pniu _pigwowce _– przepiękny biały ‘Youkigoten’ i czerwony ‘Clementine’

_Irgi _szczepione na pniu.

Będą też takie unikatowe krzewy, jak: enkiant dzwonkowaty ‘Red Bells’, indygowiec Kiryłowa, itea wirginijska ‘Henry’s Garnet’, kielichowiec ‘Venus’, zimokwiat wczesny, orszelina olcholistna ‘Pink Spire’, ‘Rubry Spire’ i ‘Hummingsbird’.

Drzewka owocowe

_Jabłonie _– m.in.: ‘Ananas Bierżeniecki’, ‘Papierówka Czerwona’, ‘Oliwka Żółta’, ‘Smalcówka’, ‘Antonówka Śmietankowa’ i ‘Zwykła’, ‘Koksa Pomarańczowa’, ‘Kosztela’, ‘Kronselka’, ‘Lobo’, ‘Malinówka Oberlandzka’, ‘Reneta Landsberska’, ‘Spartan’, ‘Cesarz Wilhelm’, ‘Złota i Szara Reneta’, ‘Golden Delicious’, ‘Gloster’, ‘Ligol’, ‘Rajka’, ‘Red Boskop’, ‘Rubinola’, ‘Szampion’, ‘Grafsztynek’.

Grusze, np. ‘Lipcówka Kolorowa’, ‘Faworytka’, ‘Bonkreta Wiliamsa’, ‘Carola’, ‘Konferencja’, ‘Komisówka’, ‘General Leclerc’, Bergamotka’, ‘Lukasówka’.

Grusze azjatyckie: ‘Nashi’, ‘Hosui’, ‘Kumoi’, ‘Nijisseiki’, ‘Shineseiki’, ‘Chojuro’

Pigwa: formy pienne - gruszkowa i jabłkowa w odmianach oraz formy naturalne – gruszkowa, gruszkowa ‘Bereczki’, gruszkowa ‘Vranja’, jabłkowa, jabłkowa ‘Lescovac’, ‘Kasenko’

Wiśnie: ‘Debreceni z Botermo’, ‘Northstar’, ‘Sabina’, ‘Szklanka Polska’ (‘Ludwika Wczesna), ‘Groniasta’, ‘Kelleris’, ‘Nana’, ‘Lucyna’, ‘Nefris’, ‘Pandy’, ‘Łutówka’

Czereśnie: ‘Burlat’, ‘Rivan’, ‘Sylwia’, ‘Van’, ‘Hedelfińska’, ‘Lapins’, ‘Rainer’ (żółto-czerwona), ‘Summit’, ‘Techlovan®’, ‘Vanda®’, ‘Vega’ (żółto-czerwona), ‘Buttnera Czerwona’, ‘Czarna Późna’, ‘Kordia’, ‘Sam’, ‘Regina’, ‘Staccato’, ‘Sznajdera Późna’

Czereśnio-wiśnia (czerecha): ‘Hortensja’, ‘Turgieniewska’

Brzoskwinie: ‘Harbinger’, ‘Harnaś’, ‘Royalvee’,‘Harrow Beauty’, ‘Inka’, ‘Redhaven’, ‘Reliance’, ‘Saturn’ (płaskie owoce), ‘Siewka Rakoniewicka’

Nektaryny: ‘Flateryna’ (płaskie owoce), ‘Harco’, ‘Durbin’, ‘Hardired’,‘Fantasia’, ‘Flavortop’

Śliwy: ‘Brzoskwiniowa’, ‘Silvia’, ‘Cacanska Lepotica®’, ‘Herman’, ‘Opal’, ‘Królowa Wiktoria’, ‘Amers’, ‘Valjevka’, ‘Cacanska Najbolia®’, ‘Empress’, ‘Jubileum’, ‘Mirabelka z Nancy’, ‘Żółta Afaska’, ‘Promis’, ‘Renkloda Athlanta’, ‘Renkloda Ulena’, ‘Węgierka Dąbrowicka’, ‘President’, ‘Węgierka Zwykła’.

Śliwa japońska: ‘Kometa’, ‘Skoropłodnaja’, ‘Shiro’, ‘Santa Rosa’

Morela: ‘Karola’, ‘Early orange’, ‘Harcot’, ‘Goldrich’, ‘Wczesna z Morden’, ‘Bergeron’, ‘Hargrand’, ‘Luizeta’, ‘Moorpark’, ‘Somo’, ‘Sirena’

Śliwomorele

Orzech Włoski ‘Jacek’

Krzewy owocowe

_Agresty _– formy krzaczaste i pienne zarówno żółto-zielone jak i czerwone.

Porzeczka czarna krzaczasta i pienna: ‘Ben Adler’, ‘Ben Lemond’, ‘Ojebyn’, ‘Titania’

Porzeczka czerwona krzaczasta i pienna: ‘Holenderska Czerwona’, ‘Jonkheer van Tets’, ‘Rosetta’

Porzeczka biała: ‘Biała z Jüterborg’, ‘Blanca’, ‘Weise Versallies’ (‘Blanca’ również pienna)

Porzeczkoagrst ‘Josta’ w formie piennej i krzaczastej.

_Borówka Amerykańska: _‘Earliblue’, ‘Duke, ‘Spartan’, ‘Patriot’, ‘Bluejay’, ’Toro’, ‘Bluecrop’, ‘Elizabeth’, ‘Goldtraube’, ‘Chandler’, ‘Bluegold’, ‘Brigitta’, ‘Nelson’, ‘Denis Blue’

Jagoda kamczacka, np.: ‘Czelabinka’, ‘Duet’,‘Fiałka’, ‘Leningradskij, ‘Velikan’, ‘Nimfa’, ‘Morena’, ‘Tomiczka’, ’Wojtek’

Aronia krzaczasta i pienna, np.: ‘Blacka Satin’, ‘Loch Ness’, ‘Navaho’, ‘Thornfree’, ‘Triple Crown’.

Poza tym: dereń jadalny, jagody goi, jeżyny, malina czerwone i żółte, morwy białe i czarne – krzaczaste i pienne

Leszczyna: ‘Czerwonolistna’, ‘Cosford’, ‘Barceloński’, ‘Kataloński’, ‘Olbrzym z Halle’, ‘Garibaldi’‘Webba’

Świdośliwa Lamarcka ‘Chili SW’ i olcholistna ‘Monument SW’

Żurawina ‘Pilgrim’