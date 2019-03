Pamiętacie serial Beverly Hills 90210? Nie żyje Luke Perry, gwiazda tego serialu

Perry to amerykański aktor telewizyjny i filmowy znany najbardziej (na całym świecie) jako Dylan McKay - jeden z głównych bohaterów bijącego rekordy popularności serialu dla młodzieży - Beverly Hills 90210. Stworzył dziesiątki kreacji filmowych i telewizyjnych (Quentin Tarantino zaangażował go do filmu "Once Upon a Time in Hollywood", a Luc Besson do swojego "Piątego elementu"), jednak dla całych rzeszy fanek pozostanie Dylanem...