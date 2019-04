Pada i pada. Wydano ostrzeżenie dla Wrocławia [PROGNOZA POGODY]

Zdjęcie ilustracyjne Jaroslaw Jakubczak / Polska Press

Padający we Wrocławiu deszcz szybko nie odpuści. Jak prognozuje IMGW, w mieście ma padać co najmniej do poniedziałkowego wieczora. Dla Wrocławia i całego Dolnego Śląska wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Obowiązuje do godziny 18. W tym czasie w regionie prognozowane jest wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Będzie też chłodno. W poniedziałek rano termometry pokażą zaledwie 8-9 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia - najwyżej 14.