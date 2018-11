Otwarto sejf wyprodukowany przed wojną w Breslau. Oto co było w środku [ZDJĘCIA]

Ciekawostka historyczna z Nadleśnictwa Prudnik. Prowadzono tam modernizację i przy okazji postanowiono odrestaurować znajdujący się na stanie nadleśnictwa sejf. Cacko historyczne pochodzi z lat 30 ubiegłego wieku i zostało wyprodukowane w mieście Breslau. Jak piszą leśnicy, do kilku schowków nie udało się znaleźć kluczyków, dlatego wezwano fachowca od dostawania się do sejfów. Gdy dzięki jego sztuczkom udało się otworzyć niedostępne dotychczas schowki, okazało się, że w środku znajdują się oryginalne dokumenty. Skarby zostaną teraz przekazane do prudnickiego muzeum. Zobaczcie na zdjęciach co krył sejf z Breslau.