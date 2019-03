Oto Wrocław przyszłości. Tak ma wyglądać stolica Dolnego Śląska (ZOBACZ WIZUALIZACJE)

Wrocławska firma analizowała, jak będzie wyglądał przekrój społeczny w perspektywie 10, 20 i 30 lat? Jaki model życia zdominuje nasze miasta? Jak i gdzie będziemy pracować? Jakich środków transportu używać? Zdaniem jej przedstawicieli, infrastruktura naszych miast nie nadąża za tempem naszego życia, a z pewnością nie będzie zaspokajać potrzeb kolejnych pokoleń. Pytanie, które zainspirowało wrocławską spółkę PFI FUTURE S.A. jest bardzo proste – co możemy zrobić dziś, by rozpocząć proces transformacji miast w nowoczesne, przyjazne i komfortowe miejsca do życia dla nas i dla naszych dzieci? Odpowiedzią jest ErGoCity.

Jak tłumacza w PFI FUTURE ErGoCity to wynik myślenia o mieście w kategoriach dobrego miejsca do życia, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby, niezależnie od wieku, modelu rodziny czy stylu pracy. Kluczem do rozumienia wyzwań współczesności jest zrównoważony rozwój, dlatego też ErGoCity to marka i filozofia przyjazna dla środowiska, oferująca rozwiązania pozwalające na elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego, odwołująca się ekonomii współdzielenia usług, a przede wszystkim inkluzywna – umożliwiająca realizację programów społecznych, edukacyjnych i ekologicznych. Pozwoli na harmonijne zarządzanie życiem w jego kluczowych obszarach: jakość życia (ErGoLiving), ekologia (ErGoEco), transport (ErGoMobile) oraz pracy zawodowej (ErGoBiznes).

PFI FUTURE S.A. angażuje w projekt ośrodki naukowo – badawcze - wraz z uczelniami wyższymi (Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu) przygotowują się do wspólnego wypracowania rozwiązań gwarantujących spójność projektów urbanistycznych z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja ErGoCity została przedstawiona na międzynarodowych targach nieruchomości w Cannes. - Coroczne targi MIPIM to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży nieruchomości – mówi Kamil Pakosz, Dyrektor ds. Rozwoju PFI FUTURE S.A. - Gromadzą one tysiące wystawców reprezentujących największych branżowych graczy, twórców technologii przyszłości, urbanistów o globalnym znaczeniu. To środowisko, w którym najwięksi inwestorzy poszukują inspiracji m.in. do tworzenia infrastruktury mieszkaniowej odpowiadającej potrzebom kolejnych pokoleń i wyzwaniom wciąż ewoluującej rzeczywistości.

Na MIPIM 2019 PFI FUTURE S.A. poszukuje inwestorów i współinwestorów, zarówno finansowych, jak i merytorycznych, specjalizujących się w branży spędzania czasu wolnego lub turystyczno-hotelarskiej oraz inwestorów branży deweloperskiej. Do koncepcji ErGoCity będzie także przekonywać przedstawicieli samorządów zainteresowanych budową miast przyszłości.