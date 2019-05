Oto pieski z wrocławskiego schroniska, które czekają na nowy dom. Zobacz zdjęcia!

Imię: Luna Wielkość: średnia Nr ewidencyjny: 100/19 W schronisku od: 29.01.2019 Wiek: 2 lata Luna jest 2-letnią suczką. Do schroniska oddana z powodu problemów behawioralnych. Sunia jest bardzo silna, młoda i energiczna, a do tego bywa nerwowa. Nie przepada za obcymi, zwłaszcza mężczyznami. Do "swoich" lojalna i kontaktowa. Bardzo ładnie pracuje za smakołyki. Uwielbia spacerować i biegać z opiekunem, więc nada się do bardzo aktywnego domu.

Materiały schroniska we Wrocławiu