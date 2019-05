Lauren Groff, Marek Krajewski, Areta Szpura, Łukasz Orbitowski, Jacek Dukaj, Magdalena Witkiewicz, Vincent V. Severski, Ewa Winnicka i Michał Rusinek to światowego formatu pisarze, którzy w ramach Apostrofu. Międzynarodowego Festiwalu Literatury w dniach 20-26 maja zawitają do Wrocławia. Już po raz czwarty, także w stolicy Dolnego Śląska odbędą się spotkania z ulubionymi pisarzami Polaków.

Przedpremierowe spotkania i nowości

Organizowany przez Empik Festiwal Apostrof powstał z pasji do książek. Dzięki niezwykle bogatemu programowi wydarzenie na stałe zagościło w kalendarzach miłośników literatury. To jedyne święto czytelników, które jednocześnie, przez 7 kolejnych dni, odbywa się się w sześciu polskich miastach: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Opiekę merytoryczną nad czwartą edycją festiwalu powierzono Oldze Tokarczuk – jedynej w historii Polce nagrodzonej Man Booker International Prize.Tegoroczna edycja Festiwalu Apostrof jest okazją do pierwszej wizyty, nie tylko we Wrocławiu ale i w Polsce, amerykańskiej pisarki Lauren Groff. W gronie wielbicieli jej talentu jest m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. Umieścił on powieść „Fatum i furia” oraz zbiór opowiadań „Floryda” (tłum. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza), który będzie miał polską premierę przed festiwalem, na listach swoich ulubionych książek w 2015 i 2018 roku.Z kolei Marek Krajewski, okrzyknięty ojcem chrzestnym polskiego kryminału, z okazji jubileuszu 20-lecia twórczości zaprezentuje uczestnikom Apostrofu swoją pierwszą szpiegowską powieść – „Dziewczyna o czterech palcach” (SIW Znak). Pisarz zaprasza nas do świata, w którym zmagają się dwie siły wywiadu – rosyjska rządzona przez Dzierżyńskiego i polska, nazywana „dwójką” (Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który powstał w 1918 roku).Z nowością powraca też laureat Paszportu Polityki, znany przede wszystkim z horrorów, których akcję nierzadko umiejscawia polskich ulicach i osiedlach – Łukasz Orbitowski. Najnowsza powieść „Kult” (Świat Książki), choć traktuje o sprawach poważnych, to napisana jest w sposób lekki, a nawet humorystyczny. Jak wyjaśnia autor – To nie będzie ani książka religijna, ani kpina z religii. Chcę pisać o Polakach w duchu Jaroslava Haška.Humorystycznych opowieści nie zabraknie też w najnowszej publikacji Michała Rusinka „Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki” (Wydawnictwo Agora). Autor bierze pod lupę kuriozalne wskazówki, jakie można znaleźć w niejednym popularnym poradniku. Książka zachwyciła nawet Katarzynę Nosowską – Gdybym posiadała dzienniczek obywatela, a sąsiedzi mogliby wpisywać do niego uwagi, jedna z nich brzmiałaby: „W tych ciężkich czasach, ostentacyjnie śmiała się w głos”. Rewelacja!Do zmian przekonywać będzie Areta Szpura, czołowa polska aktywistka na rzecz ekologii. W swoim podręczniku „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety” (Wydawnictwo W.A.B.) propaguje modę na ratowanie Ziemi. Książka jest odpowiedzią na wiele ekologicznych wątpliwości dotyczących naszej codzienności, które nie ograniczają się jedynie do tego, czy jechać samochodem, transportem publicznym, czy wsiąść na rower, ale dotyczą sposobu segregowania śmieci, wyboru ubrań, liczby rzeczy, które posiadamy, a także koncepcji odpowiedzialnego i etycznego podróżowania.Z kolei w „Po piśmie” (Wydawnictwo Literackie), najnowszej książce Jacka Dukaja, czytelnik zabierany jest w podróż wokół najważniejszych zagadnień współczesnej cywilizacji – aż do jej kresu i kresu człowieczeństwa. Autor formułuje tezę, że ludzkość porzuca pismo i wchodzi w epokę „bezpośredniego transferu przeżyć”. Rola tekstu i myślenia językowego maleje, a człowiek ulega odpodmiotowieniu i staje się „maszyną do przeżywania”. Czytelnicy, w ramach festiwalu, będą mogli również spotkać się z jedną z najbardziej lubianych autorek literatury obyczajowej – Magdaleną Witkiewicz, która na maj przygotowuje premierę tytułu „Jeszcze się kiedyś spotkamy” (Wydawnictwo Filia).Natomiast Ewa Winnicka, trzykrotna laureatka nagrody Grand Press, opowie o swojej książce „Zbuntowany Nowy Jork. Wolność w czasach prohibicji”, zabierając uczestników festiwalu w niezwykłą podróż do ery nielegalnego alkoholu i nocnych klubów w Nowym Jorku – miasta, które wabiło potencjałem i otwartością, gdzie każdy chciał rozpocząć życie na nowo.Pełny program festiwalu Apostrof we Wrocławiu:Empik Renoma ul. Świdnicka 4020 maja 18:00 Marek Krajewski premiera książki „Dziewczyna o czterech palcach” (Wydawnictwo Znak), prow. Piotr Huniewicz21 maja 18:00 Areta Szpura premiera książki „Jak uratować świat” (Wydawnictwo W.A.B.), prow. Marta Malinowska22 maja 18:00 Łukasz Orbitowski premiera książki „Kult” (Świat Książki), prow. Jakub Żary22 maja 20:00 Jacek Dukaj premiera książki „Po piśmie” (Wydawnictwo Literackie), prow. Stanisław Bereś23 maja 18:00 Magda Witkiewicz premiera książki „Jeszcze się kiedyś spotkamy” (Wydawnictwo Filia), prow. Anna Fluder24 maja 18:00 Lauren Groff premiera książki „Floryda” (tłum. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza), prow. Dorota Wodecka24 maja 20:00 Vincent V. Severski przedpremiera książki „Odwet” (Wydawnictwo Czarna Owca), prow. Jakub Żary25 maja 16:00 Ewa Winnicka premiera wznowienia książki „Zbuntowany Nowy Jork” (Wydawnictwo Znak), prow. Dorota Wodecka26 maja 16:00 Michał Rusinek premiera książki „Niedorajda” (Wydawnictwo Agora), prow. Michał Kazulo