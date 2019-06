Oto nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo. To maleńki manat. Zobacz film i zdjęcia

Manaty to wegetarianie. Żywią się sałatą czy też na przykład brokułami. Mała samiczka na takie jedzenie jest jednak jeszcze za mała. Musi pić mleko, ale ponieważ jej matka nieszczególnie chce się nią zajmować ani tym bardziej karmić, poją ją pracownicy wrocławskiego zoo. Maleństwo czeka w kojcu wypełnionym wodą, do niego wchodzą opiekunowie i podają jej mleko z butelki ze smoczkiem. Na ogół mała pije w mig, dziś jednak najwyraźniej nie miała apetytu.

- Mamy to już opanowane, bo Lavia też była karmiona przez naszych pracowników. Niemniej jednak jest to duże wyzwanie. To, że matka nie karmi, może wynikać z kilku powodów. Może to być zaszłość historyczna. Matka miała dwa młode w Singapurze, których nie chciała odchowywać, może to też kwestia niewielkiej liczebności stada. Czasem instynkt macierzyński nie jest do końca wykształcony - mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.