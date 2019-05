Oto nominacje do Nagrody Wielkiego Kalibru 2019. Zobacz!

Festiwal Kryminału z Borisem Akuninem, Katarzyną Bondą, Wojciechem Chmielarzem, Martą Guzowską (PROGRAM)

15. Międzynarodowy Festiwal Kryminału zacznie się we Wrocławiu we wtorek (22 maja) spotkaniem z Wojciechem Chmielarzem. W programie trwającego do 27 maja festiwalu znajdzie się mnóstwo atrakcji.