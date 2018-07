10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie to jednostka, do której chciałoby się dostać wielu marzących o karierze w wojsku. Nic dziwnego, bo nasze wojska pancerne to elita, chlubiąca się długą tradycją. Jak wygląda ich codzienna praca?

Przygotowaliśmy dla naszych czytelników galerię zdjęciową pokazującą pracę żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W Brygadzie organizowane są też m.in. zajęcia dla klas mundurowych itp. Fotografie zostały udostępnione dzięki uprzejmości świętoszoweskiej jednostki.



10. BKPanc im. Generała Broni Stanisława Maczka to jednostka w skład której wchodzą pododdziały bojowe: I Batalion Czołgów, 24. Batalion Ułanów, 10 Batalion Zmechanizowany Dragonów; pododdziały wspierające: Batalion Dowodzenia, Dywizjon Artylerii Samobieżnej, Dywizjon Przeciwlotniczy, 10. Kompania Rozpoznawcza Strzelców Konnych i Kompania Saperów, a także pododdziały zabezpieczające: Batalion Logistyczny oraz Ośrodek Szkolenia LEOPARD.



Batalion stacjonuje w garnizonie Świętoszów, w woj. dolnośląskim i wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Brygada jest spadkobierczynią tradycji powstałego w końcu 1944 r. 29 pułku piechoty, walczącego w II wojnie światowej w strukturze 2 Armii Wojska Polskiego. Jako 29 pułk piechoty jednostka brała udział w walkach nad Nysą Łużycką , pod Budziszynem i Dreznem.



Żołnierze brygady każdego dnia szkolą swoje umiejętności, zarówno na poligonie w Świętoszowie, jak również podczas ćwiczeń międzynarodowych. To świetnie wyszkolone wojska pancerne, które do swojej dyspozycji mają m.in. czołgi Leopard 2A4.



W galerii prezentujemy zdjęcia z codziennych zadań i szkoleń żołnierzy brygady.

