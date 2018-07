Oto ranking dziesięciu najtańszych marketów we Wrocławiu. Możecie mocno się zdziwić, jakie sklepy znalazły się na podium - co ciekawe, w najtańszej trójce nie ma żadnego dyskontu spożywczego. Ranking powstał na podstawie danych portalu dlahandlu.pl, który w okresie od 23 marca do 6 lipca analizował ceny 50 wybranych produktów w największych sieciach handlowych działających we Wrocławiu. W każdym ze sklepów sprawdzano cenę tego samego towaru, w przypadku gdy nie było go w asortymencie, sprawdzano cenę zamienników.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.