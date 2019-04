Oto najodważniejsi strażacy z MDP Dolnego Śląska. Zobaczcie liderów (ZDJĘCIA)

Żelazno Prezes OSP Żelazno Tomasz Wojtal od trzech lat opiekuje się Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Żelaźnie. Obecnie liczy ona 11 druhów (w tym 4 dziewczynki) w wieku 9 do 16 lat. Poprzednicy obecny młodych adeptów pożarnictwa dorośli, i teraz oni, podtrzymują tradycję. Jeden z druhów z poprzedniego składu drużyny, zamierza zostać strażakiem w OSP w Żelaźnie. Ale zapowiada się, że z obecnego składu MDP, swoją przyszłość z pożarnictwem zamierza związać kilku druhów. Co prawda mają oni teraz po kilka, czy kilkanaście lat, ale często przygoda z pożarnictwem zaczyna się właśnie w tym wieku. Tradycja rodzinna sprawia, że młodzi ludzie chcą być druhami w OSP, jak ich ojcowie czy bracia, wybierają klasę mundurową w Kłodzku i po dalszej nauce trafiają do zawodowej straży pożarnej. Prezes jest bardzo dumny ze swoich druhów. Mówi, że są oni kreatywni, życzliwi, chcą i potrafią pomagać sobie nawzajem, i co ważne, przyjaźnie zawarte w MDP często przekładają się na długie lata. Chętnie opowiadają o działalności drużyny swoim kolegom. Zimą MDP w Żelaźnie spotyka się raz w miesiącu. To czas na organizację spotkań integracyjnych jak np. z okazji mikołajków, na wspólne ogniska, a także, co ważne, na naukę podstaw pierwszej pomoc, opanowanie teorii wymaganej do udziału w turniejach wiedzy pożarniczej. I efekty tych działań już są. Syn naczelnika – Bartłomiej Wojtal – uczeń niepublicznej szkoły podstawowej w Żelaźnie, zdobył IV miejsce w kategorii szkół podstawowych w powiatowych eliminacjach do turnieju wiedzy o pożarnictwie. Gdy na dworze robi się ciepło spotkania druhów odbywają się w plenerze. Jest okazja popracować nad kondycją, bo udział w zawodach, czy pokazach wymaga od uczestników nie tylko wiedzy, ale i sporo energii. Teraz drużyna przygotowuje się do pokazu z okazji Dnia Strażaka, obchodzonego 4 maja. W sobotę wielkanocną druhowie będą brali udział w warcie przy Bożym grobie, będą uczestniczyli w Drodze Krzyżowej w Żelaźnie. Wystartują w zawodach już 18 maja. Jak mówi Tomasz Wojtal – udział w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej oferuje dzieciom wszechstronny rozwój. Jest tu coś dla ciała, jak i dla ducha, to rozsądne zagospodarowanie czasu, zachęta do uprawiania sportu, okazja do zdobywania różnych uprawnień, a przede wszystkim nauka współdziałania. To wielka przygoda. Aktualne wyniki: STRAŻAK ROKU Wróć do artykułu