Tytuł ZDJĘCIA MAJA otrzymała fotografia autorstwa Jarosława Podgórskiego. Zwycięskie zdjęcie otrzymało 137 głosów. Autor fotografii, Jarosław, otrzymał zestaw książek.

Fotograficzna akcja "Wrocław. Zdjęcie dnia" trwa w dalszym ciągu. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie chcieli uczestniczyć w akcji, która ma na celu wydobycie piękna wrocławskiej codzienności i zatrzymanie wspaniałych chwil i miejsc w jednym kadrze. Za nami już kolejna edycja plebiscytu na ZDJĘCIE MIESIĄCA. Wybraliśmy ZDJĘCIE MAJA, a już dzisiaj ruszamy z plebiscytem na ZDJĘCIE CZERWCA.Zobacz też: Wrocław. Zdjęcie dnia. Piękno codzienności w kadrze ZDJĘCIE MAJA 2018. Jakie fotografie otrzymały najwięcej głosów?W naszym plebiscycie na ZDJĘCIE MIESIĄCA można głosować na wszystkie zdjęcia, które w danym miesiącu były publikowane na łamach portalu Wroclaw.Naszemiasto.pl jako ZDJĘCIA DNIA. Najwięcej głosów uzyskała fotografia autorstwa Jarosława Podgórskiego (137 głosów). Jego zdjęcie przedstawia ulicę Świdnicką. To pan Jarosław otrzymał od nas nagrodę w postaci zestawu książek. Co więcej, zdjęcie automatycznie kwalifikuje się do finału i będzie jedną z fotografii nominowanych do ZDJĘCIA ROKU.Drugie pod względem liczby głosów miejsce zajęła fotografia Macieja Mateuszowa - zdjęcie przedstawia widok z wieży katedry (28 głosów), a trzecie miejsce - fotografia Ryszarda Michalika, przedstawiająca wrocławskie cienie drzew (9 głosów).W galerii dołączonej do tego tekstu prezentujemy zdjęcia, które zdobyły największą liczbę głosów. Statystyki dotyczące liczby głosów znajdziecie w opisach pod zdjęciami oraz na. Liczbę głosów dla poszczególnych zdjęć znajdziecie również w opisach pod zdjęciami.