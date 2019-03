Oto najlepsi sportowcy wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego (ZOBACZ ZDJĘCIA)

W budynku P4 AWF-u, odbyła się uroczysta Gala i ogłoszenie wyników XXVI Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego Sportowca i Trenera Akademii Wychowania Fizycznego i Klubu Sportowego AZS-AWF we Wrocławiu w 2018 roku.

Uroczystość Plebiscytu „Życia Akademickiego” została zorganizowana pod patronatem JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF i dr Agnieszki Pisuli - Lewandowskiej - Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego oraz przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego przy współudziale Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław, Redakcji „Życia Akademickiego”, Biura Promocji Uczelni, Biura ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, Centrum Informatycznego oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Udział w Gali wzięli Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani wszystkich Wydziałów, przedstawiciele władz regionalnych i samorządowych, związków sportowych, firm i partnerzy prywatni, którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość.

Gości przywitała Pani Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszka Pisula – Lewandowska przekazując głos Rektorowi - dr hab. Andrzejowi Rokicie, prof. AWF, który w kilku słowach skierował do zebranych okolicznościowe przemówienie wraz z krótkim wspomnieniem osób, które były związane z Uczelnią,a odeszły w ostatnich dniach: Krystian Madeja, Zdzisław Antczak i Adam Mikiciuk.

Uroczystość poprowadził, po raz szósty z rzędu, prezenter, Dawid Kutryn – pracownik Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie.

Galę rozpoczęto od specjalnej kategorii: Kryształowa Korona Maratonu Ziemi, której laureatem został: prof. dr hab. Jan Chmura

Był to wspólny projekt firmy LOGOS TRAVEL Marek Śliwka i Poland Running Academy. Nagroda ta jest przyznawana jest osobom, które w ciągu 4 lat ukończą pięć z siedmiu maratonów na siedmiu kontynentach.

Najpopularniejszym sportowcem w głosowaniu internetowym została Katarzyna Sobczak - zawodniczka Kadry Narodowej w pływaniu i parakajakarstwie. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy w kajakarstwie z Belgradu (Serbia) w 2018 roku.

Najpopularniejszym trenerem w głosowaniu internetowym został Mikołaj Michalak - trener srebrnej drużyny koszykarskiej AWF-u, która w roku 2018 zajęła II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Wyniki Plebiscytu na najlepszego sportowca:

I miejsce - Rafał Omelko - lekkoatletyka

II miejsce - Rafał Kozłowski - judo

III i IV miejsce ex aequo - Natalia Kaczmarek i Joanna Linkiewicz – lekkoatletyka

V miejsce - Urszula Hofman – judo

Wyniki Plebiscytu na najlepszego trenera:

I miejsce - Marek Rożej - lekkoatletyka

II miejsce - Andrzej Kijowski – strzelectwo

III miejsce - Jerzy Szyda - biathlon

IV miejsce - Wiesław Błach – judo

V miejsce - Konrad Bojakowski - akrobatyka

Nagroda specjalna za okrążenie Antarktydy non stop po jej wodach wzdłuż i poniżej 60 stopnia szerokości geograficznej południowej na jachcie Katharsis 2 powędrowała do Magdaleny Żuchelkowskiej (absolwentki wrocławskiego AWF-u) - opłynięcie Antarktydy trwające 102 dni, 22 godziny, 59 minut i 5 sekund. Za rejs załoga otrzymała Certyfikat Światowej Rady Rekordów Żeglarskich oraz został pobity rekord Świata Guinessa.

Również Biuro Erasmus ufundowało niespodziankę (lot w tunelu aerodynamicznym) dla zawodników obcokrajowców, którzy reprezentowali Uczelnię podczas II Biegu Erasmusa+ nagrodzeni zostali: Cloe Kouadio i Samuel Sanz Gresa.

W czasie uroczystej gali muzyczną oprawę zapewniła między innymi studentka AZS-u Karolina Gefert - uczestniczka VII edycji "The Voice of Poland", a także utalentowana uczennica II klasy liceum Paulina Browolejt, która od 5 lat gra w piłkę siatkową, z czego od dwóch lat w klubie AZS-AWF Wrocław. Podczas gali wystąpiła także grupa Cheerleaders Wrocław - najlepszy zespół cheerleaders, ogłoszony w plebiscycie Tauron Basket Ligi.

- Uważam, że gala nam się udała. Ona zmienia się z roku na rok. Podczas tej edycji formuła była zupełnie inna. W tym roku była ona rozdzielona w przestrzeni sali wykładowej. Osoby z zewnątrz były zachwycone logistyką i organizacją. Wartością dodaną było wykorzystanie osób związanych z uczelnią. Studentka, która pięknie śpiewała, trenuje siatkówkę w klubie AZS-AWF Wrocław. Była też duża grupa mecenasów i darczyńców, którzy doceniają naszą galę i naszych studentów. Bardzo się cieszę, że nasz plebiscyt jest również doceniany w środowisku sportowym Wrocławia - powiedział po Plebiscycie, doktor Ireneusz Cichy.

- Zdecydowanie Pan Rafała Omelko był moim faworytem w kategorii najlepszy sportowiec 2018 roku. Ze względu na to, że to sportowiec który bardzo cieżko pracuje i ten sukces polskich biegaczy był spektakularny. Biało-czerwoni wygrali ze sztafetą amerykańską. Nie jestem zaskoczony tym wyborem, mimo że to nie jest sezon olimpijski. W przypadku pozostałych wyróżnionych sportowców myślę, że to pokazuje jaki jest potencjał wśród zawodników trenujących w klubie AZS AWF Wrocław - dodał doktor Cichy.