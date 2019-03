Oto młodzi kucharze z Wrocławia, gwiazdeczki najnowszego MasterChef Junior. Zobacz zdjęcia!

Pan Stanisław w kwietniu kończy 109 lat. Jest dokument potwierdzający datę urodzenia! (ZDJĘCIA)

Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości co do wieku Stanisława Kowalskiego ze Świdnicy, który za trzy tygodnie kończy 109 lat, to rozwiewa je zdobyty przez wicestarostę świdnickiego dokument. Potwierdza on niezbicie, że senior, który 5 lat temu ustanowił rekord Europy w biegu na...