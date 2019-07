Oto książki nominowane do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus w 2019 roku. Zobacz

Miesiąc Spotkań Autorskich: gościmy pisarzy z Turcji

Miesiąc Spotkań Autorskich zacznie się 1 lipca, potrwa do 2 sierpnia we wrocławskiej Mediatece i w Klubie Proza. To 11. edycja międzynarodowa, 8. polska. Gościem honorowym jest Turcja.