Oto, jak zwiedzający wrocławskie zoo ratują zwierzęta. Przeczytaj list Radosława Ratajszczaka, szefa ZOO Wrocław

Wrocław, dn. 14 maja 2019 r.

LIST OTWARTY DO ZWIEDZAJĄCYCH WROCŁAWSKIE ZOO I SYMPATYKÓW OGRODU Szanowni Państwo

Początek maja okazał się ważny dla ochrony bioróżnorodności Ziemi. Ukazały się bowiem trzy publikacje potwierdzające, że mamy coraz mniej czasu, aby zatrzymać negatywny wpływ człowieka na przyrodę i zacząć przeciwdziałać zagładzie planety, na której żyjemy. Jako pierwszy ukazał się raport ONZ, przygotowywany przez 3 lata, przez 450 naukowców z 50 krajów, związanych z IPBES (Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu), prezentujący kondycję naszej planety. Następnie w czasopiśmie „Proceedings of National Academy of Sciences” (PNAS) opublikowano artykuł mówiący o tym, że w globalnych danych brakuje informacji dla ponad 98 procent znanych gatunków ssaków, ptaków, gadów i płazów, określających wskaźniki płodności i przeżycia. Dane te pomogłyby w ochronie tych gatunków. My jako zoo, bierzemy udział w ich uzupełnianiu. A 10 maja br. podano, że Europa wyczerpała zasoby naturalne na ten rok i żyje na kredycie ekologicznym. Oznacza to, że ja i Wy zużyliśmy już w tym roku cały zapas wody czy prądu, który mogliśmy wykorzystać bez degradowania środowiska. To wszystko prowadzi nas do jednego z widocznych objawów pogarszającej się kondycji natury, jakim jest „szósta fala wymierania gatunków”. Nikt nie jest w stanie oszacować skutków tego procesu. Procesu szczególnie nas niepokojącego, bo jako ogród zoologiczny czujemy się szczególnie odpowiedzialni za los zwierząt, za przetrwanie jak największej liczby gatunków, w jak najlepszej kondycji.

Nasze zoo, podobnie jak setki innych zrzeszonych w Europejskim i Światowym Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych, intensywnie pracuje na rzecz ochrony zagrożonych zwierząt. Tylko w ramach działań na terenie zoo uczestniczymy w ponad 100 programach hodowli zachowawczej gatunków zagrożonych. Warto dodać, że EAZA powierzyła nam koordynację hodowli w Europie dziewięciu z nich. Wspieramy także finansowo projekty ochrony najbardziej zagrożonych gatunków w krajach ich występowania, starając się by zwierzęta prezentowane w naszym zoo były ambasadorami swoich pobratymców żyjących w naturze. Nasze projekty realizujemy w: Brazylii, Paragwaju, Senegalu, Kongo, RPA, Indiach, Laosie, Wietnamie, Filipinach i Indonezji. Dotyczą one takich gatunków jak: pancerniki olbrzymie, pekari chaco, manaty afrykańskie, fenki, żółwie pustynne, pantery śnieżne, pantery mgliste, pingwiny afrykańskie, szczelinowce laotańskie, saola, łuskowce, niedźwiedzie himalajskie i malajskie, kanczyle filipińskie, jelenie kalamiańskie, świnie brodawkowe jawajskie i ptaki śpiewające Indonezji. Nie zapominamy także o faunie rodzimej wspierając ochronę żółwi błotnych w okolicach Leszna. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel niebagatelną kwotę ponad pół miliona złotych. Było to możliwe tylko dzięki Wam, zwiedzającym nasze zoo. Dzięki wprowadzeniu dobrowolnej dopłaty do biletu wstępu do zoo, w wysokości 1 zł, mamy możliwość tworzenia specjalnego funduszu. Około 50% naszych gości ten datek składa. Mogę Państwa zapewnić, że w 100% te fundusze trafiają właśnie na ten cel, a nawet jedna złotówka nie jest zatrzymywana w zoo. Z całego serca dziękujemy!!!!!

Prowadzimy również szeroko zakrojone działania edukacyjne w zakresie ochrony przyrody, zarówno na terenie zoo, jak i poza nim. Na ten cel pozyskujemy skutecznie środki ze źródeł zewnętrznych, jak: Fundacja Disney’a, granty norweskie, Regionalny Program Operacyjny czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzimy także kampanie ochrony poszczególnych grup lub gatunków zwierząt, jak realizowana obecnie kampania pt. „Milczące Lasy”, mająca na celu ochronę kilkunastu gatunków ptaków śpiewających w Azji Południowo-Wschodniej i zapobieżeniu całkowitemu zniknięciu tych ptaków z lasów. W ramach działań przygotowaliśmy m.in. niezwykły koncert charytatywny z udziałem takich gwiazd polskiej estrady jak Kamil Bednarek, Abradab czy Kasia Wilk. Motywem przewodnim koncertu będzie, stworzona na tę okazję piosenka, autorstwa Anji Sei i Dawida Majewskiego. Na koncert zapraszam wszystkich już 13 czerwca do Impartu. Bilety można kupić online, dzięki Strefie Kultury Wrocław. Widzimy coraz większy efekt naszych działań, ale liczymy, że będzie się on rozprzestrzeniał. Obiecujemy, że nie ustaniemy w działaniach na rzecz ochrony przyrody i liczymy na to, że nadal będziecie nas wspierać. W końcu jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Z poważaniem

Radosław Ratajszczak, Prezes Zarządu ZOO Wrocław

