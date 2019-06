Oto, jak zatrzymano zabójcę Kristiny. To student Jakub A. z Wrocławia! (FILM, ZDJĘCIA)

Mężczyznę zatrzymano w niedzielę. To 22-latek z Wrocławia. Jak się dowiedzieliśmy zna rodzinę zamordowanej dziewczynki. Dlatego 10-latka wsiadła do jego auta. Nieoficjalnie - był zakochany w matce dziewczynki. Pani Agnieszka była po rozwodzie. Przez wiele lat mieszkała w Irlandii, gdzie związała się z obywatelem Czech i urodziła mu trójkę dzieci (Kristina była najstarszym). Do Polski, do rodziców wróciła półtora roku temu, już po rozwodzie. Chciała zostać tu na stałe. Kończyła budować dom jednorodzinny na działce dziadków.

- Miejsce odnalezienia zwłok, ich usytuowanie, to wszystko wskazywało, że możemy mieć do czynienia z motywem seksualnym, że mamy do czynienia z osobą, która podejrzana jest o pedofilię. To było bardzo trudne postępowanie od początku. Tak wszystko zostało zaplanowane i przygotowane, aby i prokuratorów i policjantów kierować na fałszywe tory - powiedział na antenie TVN24 Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.