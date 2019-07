Oto imprezy sportowe na Dolnym Śląsku: od 13 do 16 lipca. Polecamy!

SOBOTA, 13 LIPCA

Biegi przełajowe

OCR Wolf River Event, Wodospad Wilczki w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 12. Bieg 4 km z ośmioma przeszkodami (godz. 13). Bieg 5 km z dziesięcioma przeszkodami (godz. 24). Zapisy online zakończone, ale istnieje możliwość zarejestrowania się w biurze zawodów.

Piłka nożna

Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Ulicznej Bezdomnych, plac Solny we Wrocławiu, od godz. 8 do 18. Wstęp wolny. W dwudniowych zawodach rywalizować będą zarówno mężczyźni, jak i kobiety z różnych zakątków Europy. W całej imprezie zawodnicy rozegrają około 60 spotkań.

Rekreacja

Bezpłatne treningi personalne we Wrocławiu, park Szczytnicki (godz. 15), park Grabiszyński (godz. 17). Treningi poprowadzi Anna Roszak, która współpracowała m.in. z Ewą Chodakowską. Trenerka personalna chce zaprosić wrocławian do wspólnych ćwiczeń, które doprowadzą do wakacyjnych metamorfoz.

NIEDZIELA, 14 LIPCA

Biegi przełajowe

OCR Wolf River Event, Wodospad Wilczki w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 12. Bikini & short race 5 km (godz. 13). Zapisy online zamknięte, ale istnieje możliwość zarejestrowania się w biurze zawodów.