Oto dzielni strażacy z jednostek OSP z Dolnego Śląska. Zobaczcie liderów (ZDJĘCIA)

Wojciechowice Pan Janusz Zajdel opiekun MDP w Wojciechowicach, to prawdziwy człowiek z pasją. Swoją przygodę ze strażą zaczynał 53 lata temu, później już jako przedsiębiorca zrobił kurs pedagogiczny oraz profesjonalne kursy pomocy przedmedycznej. Teraz przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie młodemu pokoleniu. - Dzieci z Wojciechowic są warte tego, by dać im wszystko co najlepsze - mówi. - Można się bawić i zarazem nauczyć się bardzo wiele. Ważna są nie tylko musztra i przygotowania do zawodów. MDP Wojciechowice liczy 9 osób w wieku 5-11 lat: 2 dziewczynki i 7 chłopców. Chociaż działają formalnie od roku, to wiele już dokonali. Uczestniczyli w kwestach na rzecz poszkodowanych przez różne zdarzenia losowe (pogorzelcy w Lądku-Zdroju), a przede wszystkim w pokazach ratownictwa. Ich żółty domek, z pokazowymi lalkami jest już powszechnie znany. Takim ważnym momentem był udział w pokazie na stadionie w Kłodzku, od tego czasu otrzymują wiele zaproszeń. Na różnych imprezach uczą jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia pożarem, wybuchu, wypadku. W najbliższych planach opiekuna i MDP jest też przygotowanie prezentacji i nakręcenie filmu instruktażowego, jak postępować z poszkodowanym w wypadku rowerowym. Taka wiedza bardzo może się przydać, bowiem wokół Kłodzka są 43 km wspaniałych ścieżek rowerowych. Powodów do dumy jest wiele, choćby to, że małych strażaków odwiedził Komendant Powiatowy PSP mł.bryg. Jarosław Chodorowski. Dzieci otrzymały dyplomy i słodkie upominki.