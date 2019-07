Oto cudeńka motoryzacji z całego świata, które w weekend można było oglądać we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia

Podczas wystawy oglądać można ponad 1000 aut z Europy, Kanady, USA i Japonii. Impreza organizowana jest we Wrocławiu co roku od dziewięciu lat. „To najlepsza motoryzacyjna impreza w Polsce. Mało tego – to jedna z najlepszych moto imprez w Europie” - chwali się organizator wystawy na swojej stronie internetowej, cytując tekst z magazynu CKM.

Na wystawę Raceism Event 2019 swój samochód mógł zgłosić każdy. „Nie ma znaczenia czy jeździsz Ferrari czy Fiatem 126p - ważna jest tylko jakość modyfikacji i styl Twojego auta” - napisali organizatorzy.

Impreza zaczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Bilety kosztują 69 złotych i można je kupić przy bramach stadionu.

PROGRAM IMPREZY Raceism Event 2019

PIĄTEK 05.07.2019

10:00 – 18:00 Wystawa statyczna – 1000 aut

12:00 – 13:00 Przywitanie

13:00 – 15:00 Graffiti

16:00 – 18:00 Drift (trening)

16:00 – 17:00 Panel dyskusyjny z sędziami

17:00 – 18:00 Panel dyskusyjny o designie w tuningu