Oto, co Biedronka szykuje dla rowerzystów na wiosnę. Zobacz!

Górski rower Excite, dostępny w sklepach Biedronka w cenie 649 zł/szt., posiada m.in. amortyzowany widelec, przedni hamulec tarczowy i tylny V-brake, 21 biegów, stalową ramę oraz aluminiowe wzmacniane obręcze kół 27,5’’. Do wyboru są 2 wersje kolorystyczne: biało-czerwona i czarno-zielona.

Natomiast damski rower miejski Martha, oferowany w cenie 499 zł/szt., łączy w sobie to, co najlepsze, z klasycznych i nowoczesnych rozwiązań. Ma hamulce coaster i calliper, stalowe ramę i widelec, aluminiowe obręcze kół 26’’. Jest wyposażony m.in. w: koszyk na kierownicy, bagażnik, błotniki, boczną nóżkę i oświetlenie LED. Możemy wybrać wariant biało-żółty lub fioletowo-kremowy.

– Wiosną chętnie spędzamy czas na dworze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy po zimie chcą lepiej zadbać o kondycję, dajemy im wiele podpowiedzi aktywności, z których z pewnością każdy wybierze coś dla siebie. Rower górski, miejski, wrotki czy popularne w ostatnim czasie hulajnogi – to wszystko klienci znajdą u nas. A że Biedronka to 2900 sklepów w ponad 1100 miejscowościach, to mamy nadzieję, że rozruszamy całą Polskę – mówi Bartłomiej Jarzyna, kupiec z sieci Biedronka.