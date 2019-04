Oto 10 sposobów jak nie przytyć w Wielkanoc. Przeczytaj!

- Święta to okazja do spotkania z rodziną, we wspólnym spędzaniu czasu nie ma oczywiście nic złego. Gorzej jeśli główną atrakcją jest jedzenie, a ciocia i babcia namawiają do kolejnej dokładki - mówi Renata Matysik, psychodietetyk i doradca żywieniowy.

Co zrobić, żeby zachować zdrowy rozsądek, zjeść tyle, na ile ma się ochotę? Jak nie przytyć w święta?

- Wbrew pozorom nie chodzi o to, żeby w święta odmawiać sobie wszystkiego, ale druga skrajność, która zakłada, że zjem wszystko, pomartwię się jutro o to, w które spodnie się zmieszczę, też nie jest dobrym rozwiązaniem - podkreśla Renata Matysik. - Najlepiej zachować umiar, zjeść ulubione potrawy, ale niekoniecznie wszystko, co stoi w zasięgu ręki. Po świętach wróć po prostu do swojego rytmu, jeśli będziesz kierować się zdrowym rozsądkiem, to kilka dni rozpusty nie wpłyną na Twoją wagę - radzi doradca żywieniowy.