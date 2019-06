Oszust udawał listonosza. Zaatakował na Krzykach

Kiedy do drzwi starszego pana mieszkającego na południu miasta zapukał 55-latek, senior postanowił wpuścić go do domu. Znał mężczyznę ponieważ ten zastępując jednego z listonoszy, kilka miesięcy wcześniej dostarczał mu przesyłki. Oszust poinformował starszego pana, że przyszedł do niego z emeryturą. Senior jednak oświadczył, że już ją otrzymał i nie czeka na kolejną. Oszust jednak nie odpuszczał. W pewnej chwili poprosił o rozmienienie 200 złotych, a kiedy starszy pan chcąc pomóc, sięgnął po kopertę z gotówką przygotowaną dla syna, fałszywy listonosz wykorzystał zamieszanie z rzekomymi dokumentami do podpisania. Prawdopodobnie wtedy dokonał zaboru ponad 4000 złotych, które senior trzymał w kopercie.

Senior dopiero po wyjściu listonosza-oszusta zorientował się, że został okradziony. O sprawie natychmiast poinformowano policję, a funkcjonariusze chwilę później zatrzymali sprawcę.

W kieszeniach oszusta, policjanci ujawnili kilka porcji handlowych środków odurzających, a w jego mieszkaniu małą szklarnię, gdzie 55-latek hodował marihuanę. Sadzonki z nielegalnymi konopiami znajdowały się również na balkonie podejrzanego.