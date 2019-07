Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Wrocławia. "Zagrożenie zdrowia i życia". Uważajcie na siebie!

- Temperatura maksymalna w dzień to 29 do 31 stopni Celsjusza, a minimalna w nocy to 15 do 17 stopni - prognozuje Barbara Wrona, dyżurny synoptyk Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW we Wrocławiu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 w środę, 24 lipca do godz. 19 w czwartek, 25 lipca.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia? Jest najniższym w trzystopniowej skali.

Jest ogłaszane, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.