To już prawie jak serial w odcinkach. Niestety, autostrada A4 znowu jest zakorkowana. O ile w tygodniu te korki mają zazwyczaj 5 - 6 km długości, tak dzisiaj jest to ponad 25 km! Podobnie było wczoraj ok. 20 km. Wszystko przez remonty... Ostrzegamy, nie musicie, nie wjeżdżajcie na A4.

Od piątkowego poranka mamy potężny korek na jezdni od Legnicy w kierunku Wrocławia, mimo że do tej pory nie doszło tam do żadnego wypadku. Strach pomyśleć co się stanie w takiej sytuacji.Około godz. 10 zator miał blisko 25 km. Zaczynał się pod Wrocławiem w okolicach 157 kilometra autostrady (przy bramkach poboru opłat) i ciągnął przez węzły Bielany Wrocławskie, Wrocław Południe, Pietrzykowice, aż za węzeł Kąty Wrocławskie! (kończył się w okolicach 134 km autostrady A4). Korki spowodowane są remontem, który od kilku dni obejmuje m.in. fragment A4 w okolicach Bielan Wrocławskich oraz dwie "nitki" samego węzła bielańskiego oznaczone na grafice powyżej numerami 1 i 2.Dla kierowców oznacza to tyle, że jadąc od strony Opola nie zjadą bezpośrednio na al. Karkonoską w kierunku centrum Wrocławia oraz jadąc z od strony centrów handlowych w Bielanach Wrocławskich nie wjadą na A4 w kierunku Legnicy i Zgorzelca.Dodatkowo z ruchu wyłączony jest fragment północnej jezdni A4 (to ta bliżej miasta), na której trwa remont. Pomiędzy węzłem bielańskim i bramkami poboru opłat jedziemy zaledwie jedną jezdnią - po jednym pasie w każdym kierunku. To zwężenie powoduje największe korki. Niestety nie mamy dobrych informacji. Remont autostrady i węzła bielańskiego pod Wrocławiem będzie trwał prawdopodobnie do końca września.Co prawda obecny etap remontu węzła bielańskiego (zamknięte dwie łącznice węzła) potrwa do końca czerwca, ale później będą wyłączane z ruchu kolejne nitki węzła autostradowego, a także przebudowywany wjazd do miasta aleją Karkonoską.