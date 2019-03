Osiem przecudnych, urzekających zdjęć Sudetów! Zobaczcie koniecznie [cz. I]

Jak dodaje, robienie zdjęć w górach często łączy się z wyrzeczeniami. Tak jest w większości przypadków, jeśli ma powstać dobry kadr. - Wczesne wstawanie, albo wstawanie w środku nocy, nawet całkowity brak snu, sprawdzanie warunków pogodowych i odpowiednie przygotowanie siebie jak i sprzętu. Dźwiganie plecaka, który swoje waży po to, by pokazać to co mnie spotka tam na górze - tłumaczy Pan Łukasz.

Zaznacza jednak, że czasem nic się nie upoluje, ale zawsze jest satysfakcja z bycia w górach. - Jak to mówią swoje trzeba wyjeździć i wyłazić. Lecz gdy trafisz na ten moment, który czasami trwa dosłownie chwilę, rodzi się to coś i chcesz to uwiecznić i pokazać innym. To co robię robię z zamiłowania do gór, to jest pasja i to chcę robić przez resztę życia.

Ulubionym motywem pana Łukasza jest krajobraz, ale stara się nie ograniczać. Dlatego też odnajduj się również w sporcie i portrecie. W wyprawach uczestniczy jego narzeczona Justyna Szczęsna, która także uwielbia podróżować. Wspólnie utrwalają nowe miejsca na fotografiach.