W hollywoodzkim teatrze rozdano w nocy polskiego czasu najbardziej prestiżowe nagrody filmowe. Niestety dla Wrocławia, historia o van Goghu przegrała z opowieścią o 12-latku z Meksyku. Najlepszym filmem animowanym jest "Coco".

"Twój Vincent"



OSCARY 2018. ZWYCIĘZCY

OSCARY 2018. FILM

OSCARY 2018. REŻYSER

OSCARY 2018. AKTORKA

OSCARY 2018. AKTOR

OSCARY 2018. AKTOR DRUGOPLANOWY

OSCARY 2018. AKTORKA DRUGOPLANOWA

OSCARY 2018. SCENARIUSZ ORYGINALNY

OSCARY 2018. SCENARIUSZ ADAPTOWANY

OSCARY 2018. ANIMACJA

OSCARY 2018. FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

OSCARY 2018. DOKUMENT

OSCARY 2018. ZDJĘCIA

OSCARY 2018. MUZYKA

OSCARY 2018. PIOSENKA

OSCARY 2018. EFEKTY SPECJALNE

OSCARY 2018. CHARAKTERYZACJA

OSCARY 2018. SCENOGRAFIA

OSCARY 2018. KOSTIUMY

OSCARY 2018. MONTAŻ

OSCARY 2018. DŹWIĘK

OSCARY 2018. MONTAŻ DŹWIĘKU

OSCARY 2018. FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

OSCARY 2018. KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

OSCARY 2018. KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego rozdała najbardziej prestiżowe nagrody w świecie filmu . W kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Animowany Oscara dostał główny faworyt - "Coco" w reżyserii Lee Unkricha i Adriana Molina. W gronie nominowanych był "Twój Vincent" ("Loving Vincent"), produkowany także we Wrocławiu. Tym samym potwierdziły się kuluarowe spekulacje sprzed gali. Krytycy większe szanse na zdobycie najbardziej prestiżowej nagrody w świecie filmu dawali właśnie amerykańskiej produkcji. Niespodzianki nie było. Historia ostatnich dni Vincenta van Gogha przegrała z opowieścią o Miguelu, 12-latku z Meksyku, który pragnie zgłębić tajemnice rodzinnej legendy. "Coco" zdobył statuetkę także za najlepszy muzyczny motyw przewodni.Animowany musical "Coco" wygrywał wcześniej z "Twoim Vincentem" w Złotych Globach i na gali BAFTY. Twórcy "Coco" najważniejszą nagrodę dedykowali mieszkańcom Meksyku.Oscara za najlepszy film ubiegłego roku dostał "Kształt wody" ("The shape of water") Guillermo Del Toro, który dostał statuetkę także w kategorii Najlepszy Reżyser. Film Del Toro zdobył jeszcze dwie statuetki, a w sumie był nominowany w aż w trzynastu kategoriach.Frances McDormand wygrała w kategorii Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa za rolę w filmie "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", a najlepszym aktorem został Gary Oldman, który wcielił się w postać Winstona Churchilla w filmie "Czas Mroku", za "jedyną nudną rolę w ekscytującej, nieprzewidywalnej karierze".Oscary zostały rozdane po raz 90. Miejscem gali wręczenia statuetek tradycyjnie był Dolby Theatre w Hollywood, dzielnicy Los Angeles w Californii.Film w w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana to pierwszej w historii światowego kina pełnometrażowa animacji malarskiej. Jego współproducentem jest wrocławskie Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA. To właśnie we Wrocławiu nakręcono część scen aktorskich oraz namalowano część obrazów, składających się na końcowy efekt animowanego filmu. "Twój Vincent" powstawał przy udziale miasta Wrocław i urzędu marszałkowskiego.- Zaangażowaliśmy się w ten projekt, ponieważ był ambitny, nowatorski i ponadczasowy. Łączył wiele dziedzin sztuki, a także pozwalał wykorzystać potencjał filmowy miasta i mieszkających tu niezwykle utalentowanych ludzi - wyjaśnia Wioletta Samborska, dyrektor Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.„Twój Vincent” opowiada historię życia i zagadkowej śmierci Vincenta van Gogha. Wszystkie ujęcia nakręcono najpierw jako film aktorski, a następnie każdą z 65 tysięcy klatek wykonano techniką malarstwa olejnego. Przy filmie pracowało 125 zawodowych malarzy, w większości absolwentów akademii sztuk pięknych, w tym wielu młodych wrocławskich artystów.Vincent był już nominowany do innych zaszczytnych nagród: Złotych Globów, BAFTy czy polskich Orłów i Złotych Łwów, ale wtedy również obszedł się jedynie smakiem. Zdobył za to Europejską Nagrodę Filmową za najlepszy film animowany, a ta nagroda uznawana jest za europejski odpowiednik Oscara, ponieważ przyznaje ją Europejska Akademia Filmowa. Poniekąd wrocławski film wygrywał także na międzynarodowych festiwalach we Francji czy w Chinach.Budżet polsko-brytyjskiego Vincenta wyniósł 5 mln euro, a do dziś film zarobił już ponad 40 mln dolarów. "Twój Vincent" jest pokazywany w kilkunastu krajach świata."Kształt wody"Guillermo del Toro - "Kształt wody"Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"Gary Oldman - "Czas mroku"Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya""Uciekaj!""Tamte dni, tamte noce""Coco""Fantastyczna kobieta""Ikar""Blade Runner 2049""Kształt wody"Remember me - "Coco""Blade Runner 2049""Czas mroku""Kształt wody""Nić widmo""Dunkierka""Dunkierka""Dunkierka""The Silent Child""Heaven Is a Traffic Jam on the 405""Dear Basketball"