Zdarzyć się to może każdemu. Zdarzyło się kierowcy w Wiązowie (gmina w powiecie strzelińskim). Wszystko przez osę, która wleciała do samochodu. Kierowca usiłował ją odgonić i wtedy zjechał z drogi, uderzył w rozdzielnię telekomunikacyjną, a później w budynek pizzerii. Trafił do szpitala. Ruch na drodze krajowej nr 39 odbywał się wahadłowo.

