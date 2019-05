Oranżada, guma turbo, blok czekoladowy, lody Calipso, mleko w proszku... Pamiętacie te smaki? Możesz je kupić!

Kraina królowej lodu. Zieleniec gotowy na ferie (ZDJĘCIA)

Zima pokazuje to, co ma najlepszego. Odnosi się to też do panujących aktualnie warunków w stacji narciarskiej Zieleniec Ski Arena. Obfite opady śniegu, doskonała aura oraz mnóstwo atrakcji w najbliższym czasie to argumenty do odwiedzenia stolicy sportów zimowych Kotliny Kłodzkiej...