Do kontenera na śmieci ktoś wyrzucił maleńką suczkę i pieska. Najpierw psie dzieci były jednak topione, o czym świadczy woda w ich płucach. Piski dochodzące ze śmietnika przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach usłyszeli jednak przechodnie i zaalarmowali miejscową Fundację Na Pomoc Zwierzętom.– Były podtopione i w złej kondycji, ale teraz czują się już dobrze – zaznacza Joanna Sobina, szefowa fundacji. jak zawsze w takiej sytuacji, pani Joanna nie dała za wygraną i postanowiła odnaleźć oprawcę zwierząt.Udało się.– Boguszów to niewielka miejscowość koło Wałbrzycha. Popytaliśmy, gdzie trzeba i w asyście straży miejskiej pojechaliśmy pod adres, gdzie nasze podejrzenia się potwierdziły. Znaleźliśmy tam starą, ślepawą, 14-letnią suczkę z małym szczeniakiem. Okazało się, że właściciel postanowił pozbyć się dwóch szczeniąt, a jedno zostawił – opowiada nam pani Joanna.Na miejsce wezwano policję. Mężczyzna przyznał się do wyrzucenia psów do śmieci, ale twierdzi, że ich nie topił.Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Fundacja odebrała mu także sukę ze szczeniakiem.– Kiedy dojdzie do siebie nasza psia babcia, wysterylizujemy ją, żeby nie narażać na kolejne cierpienia. Odchowa psiaki, a później trafią do adopcji – wyjaśnia Joanna Sobina z Boguszowa-Gorc.Jak dodaje, fundacja utrzymuje się z datków i działa non profit. W tej chwili bardzo potrzebna jest karma dla psów, bo pod opieką fundacji w Boguszowie-Gorcach jest ich teraz 78. Jest też 19 kotów, królik i ranne gołębie. Przydadzą nam się też koce, kołdry, ręczniki, materace. I oczywiście wsparcie finansowe na leczenie zwierząt.Fundacja "Na Pomoc Zwierzętom"ul. 1 Maja 45/9, 58-370 Boguszów-Gorcenr konta : IDEA bank 58 1950 0001 2006 5234 5541 0002dla przelewów z zagranicyIBAN (International Bank Account Number)c PL58195000012006523455410002