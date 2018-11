Opłata za paszport. Jakie są zniżki i ulgi. SPRAWDŹ KONIECZNIE

Paszport to dokument, który potwierdza twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Możesz z nim podróżować za granicę, również do krajów spoza UE. Sprawdź, jakie są opłaty za jego wyrobienie. Zobacz w naszej galerii zdjęć,jakie ulgi Ci przysługują i ile zapłacisz za wyrobienie paszportu dziecka.Jego wiek ma znaczenie, a także to, czy masz wielodzietną rodzinę, czy jesteś emerytem i gdzie mieszkasz.