Opera Wrocławska kończy sezon premierą wczesnej opery Richarda Wagnera, 29 czerwca i 1 lipca o godz. 19. To pierwsze wykonanie tej opery w Polsce. Można już kupować bilety, kosztują od 50 zł.

Opera Wrocławska dzieciom

Opera Wrocławska: nowy sezon i „Nabucco”

Opera się remontuje...

… ale ma kłopoty

Opera w niehandlowe niedziele…

Opera Wrocławska w kończącym się sezonie postawiła wysoko poprzeczkę swoim fanom, prezentując rekordową liczbę premier – aż 14, w tym 2 koncertowe. – Pokazaliśmy najwięcej premier wśród oper w Polsce, razem zagraliśmy ponad 140 spektakli premierowych – mówiMarcin Nałęcz-Niesiołowski, dyrektor Opery Wrocławskiej.Na pewno Opera Wrocławska dba wyjątkowo o młodych widzów. W kolejnym sezonie będzie kontynuowany projekt edukacyjny „Accademia dell”Opera” w cyklach : Koloratura i Falset – od piosenki do arii; Paczka-Pointa-Piruet: abecadło baletu. Nowym cyklem, który pojawi się w ofercie będzie Batuta i Kamerton – od kapeli do orkiestry. – Pracownia szyje poduszki, żeby dzieci nie tonęły w fotelach – opowiada Ewa Magdalena Filipp, zastępca dyrektora.Pokazane jako superwidowisko, „Nabucco” Verdiego zostanie przeniesione na scenę Opery i pokazane 29 września. Przed nami: „Giselle” – balet Adolphe’a Adama („klasyczne wystawienie” – podkreśla Marcin Nałęcz-Niesiołowski), „Don Giovanni” W. A. Mozarta, „Nabucco” G. Verdiego, „Halka” (na zakończenie Roku Polskiego zostanie przygotowana nowa iniscenizacja w dwóch wersjach językowych: polskiej i włoskiej) i „Widma” S. Moniuszki, „Faust” Ch. Gounoda, balety „Gra w karty” i „Święto wiosny” I. Strawińskiego, „Córka pułku” G. Donizetti (wersja koncertowa). Przyszłoroczne superidowisko to „Traviata” G. Verdiego. Sezon rozpocznie się Galą operową, zakończy Galą baletową.„Halkę” wyreżyseruje Irina Brook (córka Petera Brooka – reżysera-legendy, we Wrocławiu wyreżyserowała już udanego „Kopciuszka”). – W 2019 roku obchodzimy dwusetne urodziny Stanisława Moniuszki – podkreśla dyrektor Opery. Jego „Widma” zostaną wystawione we współpracy z Instytutem Grotowskiego, którego dyrektor Jarosław Fret wyreżyseruje spektakl. Opera Wrocławska zaprezentuje spektakle na różnych festiwalach. Latem pokaże się na Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie- Zdroju, natomiast w Krakowie podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, zaprezentuje w wersji koncertowej „Via crucis” Pawła Łukaszewskiego oraz „Magnificat” Wojciecha Kilara. Wybierze się też w artystyczne podróże do Bukowca, Lublina i Sanoka. Jesienią zespół zaprezentuje spektakl „Krakowiacy i Górale” oraz Galę operową podczas Festiwalu Operowego im. Salomei Kruszelnickiej w Operze Lwowskiej.Podobnie jak w obecnym sezonie, co miesiąc będzie można zwiedzać budynek w ramach projektu Operowy labirynt. 30 czerwca Opera zaprasza na specjalny pokaz Open Door, który będzie zwieńczeniem warsztatów choreograficznych, trwających w Operze Wrocławskiej od 4 czerwca. Do projektu zostali zaproszeni młodzi choreografowie z Polski i zagranicy.– Kończymy trwające 2 lata doposażenie – mówi Nałęcz-Niesiołowski i wylicza: – To nowa scena obrotowa, kupujemy multimedia, instrumenty dęte, blaszane i perkusyjne.Problemem jest planowana budowa podziemnych magazynów w miejscu dawnego parkingu. Z powodu planów budowy parking nie wrócił na miejsce po premierze „Nabucca”. Na razie Opera czeka na rozwiązanie konfliktu z byłym najemcą tego miejsca.… zaprosi na cykl poranków, wydarzeń familijnych. Zaczynać się będą w samo południe.