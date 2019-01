Oni naprawdę tak ze sobą rozmawiają! Slang młodzieżowy i najpopularniejsze słówka, dzięki którym dogadasz się z młodzieżą

Slang młodzieżowy od zawsze miał to do siebie, że był wymyślny, słowotwórczy i wyróżniający. Młodzież chce mieć swoja tożsamość, swój język i swój świat, do którego dorośli nie mają wstępu. Aktualnie trwa konkurs na Młodzieżowe słowo 2018. PWN stara się nadążać nad młodzieżowym słownictwem. Czy znasz definicję tych słów? Sprawdź popularne hasła wraz z rozwinięciem i bądź na bieżąco. Jest jeden haczyk, tłumaczenie slangu młodzieżowego to jak gonienie króliczka, zawsze dwa kroki z tyłu. Nowe słowa wymyślane są cały czas.