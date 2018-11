One Love Music Festival. Zobaczcie zdjęcia [GALERIA]

Forum Muzyki organizuje koncerty w mieszkaniach. Zgłoś swoje!

Kinga Czernichowska

Koncerty w prywatnych mieszkaniach to nieodłączny element zbliżającego się festiwalu Jazztopad. Pomysł narodził się siedem lat temu i do tej pory nie brakuje chętnych. Co zrobić, żeby koncert zorganizowano w Twoim? I czy wymaga to sporego przemeblowania?